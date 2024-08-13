Долар напружено чекає на дані щодо ризиків зниження ставок

У вівторок долар перебуває у невизначеності, оскільки інвестори очікують, як економічні дані США вплинуть на ймовірність значного зниження ставок, в той час як ралі на японських фондових ринках допомогло зупинити відплив в операціях carry trade з єною.

Долар США зупинився на позначці 147,17 ієни, ненадовго торкнувшись тижневого максимуму 148,23 вночі, перш ніж з'явилася можливість зафіксувати прибуток.

Євро коштував $1,0931 після того, як протягом ночі піднявся вище і наблизився до рівнів опору $1,0944 і $1,0963. Індекс долара не змінився і склав 103,08.

Дані по цінах виробників, які будуть опубліковані пізніше, стануть закускою до основного звіту по інфляції в середу і можуть вплинути на ринки, оскільки вони впливають на базовий показник особистого споживання (PCE), якому надає перевагу Федеральна резервна система.

Прогнозується зростання на 0,2% як загального ІСЦ, так і базового показника.

Більш важливим буде звіт про споживчі ціни та роздрібні продажі за липень, який може суттєво вплинути на те, чи пом'якшить ФРС політику на 25 базисних пунктів або 50 базисних пунктів у вересні.

Наразі ф'ючерси рівномірно розділилися на більший крок, після того, як минулого тижня, коли фондові ринки перебували у вільному падінні, вони на короткий час оцінювалися як тверда впевненість.

"Гарячий ІСЦ і гарячі продажі були б найбільш волатильним сценарієм, і тоді ринок облігацій швидко повернеться до зниження на 25 б.п.", - пишуть аналітики JPMorgan у своїй замітці.

"Прохолодні ІСЦ та низькі продажі можуть послабити деякі занепокоєння щодо ризиків стагфляції, але принесуть на ринок нові побоювання щодо рецесії", - додали вони. "Ми можемо побачити, як у вересні ринок облігацій швидко відреагує на оголашення зниження ставок на 50 б.п. або більше".

Перший результат, ймовірно, підвищить дохідність казначейських облігацій і підтримає долар, тоді як другий матиме протилежний ефект. Розмови про рецесію, зокрема, сприяли зростанню курсу єни та швейцарського франка як валют-прихистків.

Ф'ючерсний ринок, очевидно, все ще розглядає рецесію як ризик, оскільки 101 базисний пункт пом'якшення ФРС закладено в ціну до Різдва і понад 120 базисних пунктів на наступний рік.

Це, схоже, суперечить більшості економічних даних, згідно з якими впливовий ФРБ Атланти прогнозує зростання ВВП на рівні 2,9% в річному обчисленні.

"Липневі річні темпи зростання ІСЦ очікуються на рівні 3,0% в річному вимірі та 3,2% в базовому вимірі", - зазначають аналітики ANZ. "Хоча тенденція помірна, інфляція занадто висока для ФРС, щоб виправдати ринкову ціну зниження ставок на 100 б.п. між вереснем і кінцем року".

"Для цього знадобиться суттєве погіршення даних або посилення процесу дезінфляції".