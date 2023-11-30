S&P 500 закрився зниженням на тлі неоднозначних повідомлень ФРС

У середу фондові індекси США знизилися, оскільки впевнений перегляд ВВП у бік підвищення послабив побоювання про рецесію, а заяви представників Федеральної резервної системи порушили питання тривалості обмежувальної політики центрального банку.

Індекс Nasdaq приєднався до індексу S&P 500 на негативній території, тоді як індекс Доу-Джонса закрився номінально вищим, оскільки інвестори зайняли вичікувальну позицію напередодні важливого звіту щодо інфляції витрат на особисте споживання (PCE) у четвер.

Незважаючи на млявий рух індексів протягом останніх трьох сесій, листопад став рекордним місяцем. Індекс S&P 500, як і раніше, знаходиться на шляху до найбільшого щомісячного відсоткового приросту з липня 2022 року.

«Ринок приніс величезний прибуток, тому, безумовно, відбувається фіксація прибутку та репозиціонування; тут відбувається деяка консолідація», - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку. «У нас дуже сильний прибуток, і ми вселяємо великий оптимізм. І через це відбувається перерозподіл прибутків».

На відміну від Баркіна, голова ФРС Крістофер Уоллер, якого багато хто вважає «яструбом», у вівторок запевнив, що ФРС, ймовірно, досягла кінця циклу підвищення ставок. Він натякнув на можливість зниження ставок у найближчому майбутньому, щоб організувати «м'яку посадку» та уникнути рецесії.

"ФРС зараз призупинила свою діяльність, але мантра все ще залишається високою і надовго", - додав Гриски. «Економіка продовжує залишатись відносно сильною. ФРС не має причин знижувати ставки і ризикувати повторною появою інфляції».

Справді, у середу президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер підтвердила, що центральному банку необхідно залишатися «гнучким» у своїй реакції на економічні дані.

Раніше на сесії Міністерство торгівлі переглянуло у бік підвищення свою початкову оцінку валового внутрішнього продукту в третьому кварталі, що наголосило на економічній стійкості США, але також, схоже, не дало ФРС особливих підстав для початку зниження ставок у найближчому майбутньому, поки інфляція залишається значно вищою цільового показника у 2%.

Бежева книга ФРС, в якій представлений огляд економіки США по регіонах, була опублікована в середині дня, показуючи, що економічна активність трохи сповільнилася через обмежувальну грошово-кредитну політику центрального банку.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 13,44 пунктів, або 0,04%, до 35 430,42, S&P 500 втратив 4,31 пунктів, або 0,09%, до 4 550,58, а індекс Nasdaq Composite впав на 23 ,27 Пункт, або 0,16%, до 14 258,49.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільший процентний приріст продемонстрували нерухомість та фінанси, тоді як послуги зв'язку впали на 1,1%.

Акції, чутливі до відсоткових ставок, на чолі з Microsoft Corp та Apple Inc, виявилися найважчими в індексі S&P 500.

Акції Humana Inc і Cigna Group впали на 5,5% і 8,1% відповідно після того, як джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що страхові компанії ведуть переговори про злиття.

Акції General Motors підскочили на 9,4% після того, як автовиробник оголосив про викуп акцій на 10 мільярдів доларів та підвищення дивідендів на 33%. Акції Ford Motor Co зросли на 2,1%.

Акції CrowdStrike Holdings зросли на 10,4% після консенсус-прогнозу виручки в четвертому кварталі.

Акції NetApp підскочили на 14,6% після того, як хмарна платформа управління даними збільшила прогноз річного прибутку.

Зростаючі емітенти на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищували падаючі у співвідношенні 2,06 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,51 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг 30 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 82 нових максимуми та 97 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,42 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,45 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.