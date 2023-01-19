Золото під тиском через невизначеність перспектив рецесії, оптимізм щодо Китаю підтримує мідь

Ціни на золото трохи відновилися після дводенного програшу в четвер на тлі зростаючої невизначеності щодо потенційної рецесії і курсу грошово-кредитної політики США, тоді як ціни на мідь залишалися стабільними на тлі оптимізму, що зростає, з приводу відновлення економіки Китаю.

Дані з роздрібних продажів і промислового виробництва США за грудень у середу були слабшими, ніж очікувалося, що посилило побоювання щодо ширшого економічного спаду країни, оскільки країна бореться з жорсткої грошово-кредитної політикою і щодо високої інфляцією.

У звіті Федеральної резервної системи також прогнозується невелике економічне зростання протягом найближчих місяців, навіть незважаючи на послаблення цінового тиску. Інфляція цін виробників у грудні зросла менше, ніж очікувалося.

Проте, вчорашні коментарі кількох членів ФРС, зокрема Лоретти Местер та Джеймса Булларда, закликали до подальшого підвищення відсоткових ставок, враховуючи, що інфляція все ще значно перевищує річний цільовий показник центрального банку 2%. Вони також прогнозують, що ставки за позиками у США, ймовірно, досягнуть піку близько 5%, хоча більшість членів підтримали повільніші темпи підвищення.

Спотове золото зросло на 0,2% до 1907,60 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1909,15 доларів за унцію на 19:16 за східним часом (00:16 за Грінвічем). Жовтий метал втратив близько 0,6% за останні дві сесії після досягнення восьмимісячного максимуму раніше цього тижня.

Дані з Великобританії та єврозони показали, що інфляція у цих двох регіонах залишається високою, що, ймовірно, передбачає подальше підвищення відсоткових ставок відповідними центральними банками. Це також може потенційно вплинути на ціни на зливки.

Але ціни на жовтий метал зросли на останніх сесіях через зростання побоювань з приводу глобальної рецесії, особливо в міру того, як все більше країн посилюють політику для стримування високої інфляції. Це також призвело до того, що золото сформувало сильний рівень підтримки на рівні 1900 доларів за унцію.

Ціни на інші дорогоцінні метали у четвер трималися у вузькому діапазоні. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а ф'ючерси на срібло втратили 0,2%, хоча цього тижня обидва метали зазнали різких втрат.

Серед промислових металів ціни на мідь цього тижня зросли ще більше, оскільки оптимізм з приводу відновлення економіки Китаю трохи переміг побоювання з приводу рецесії, що насувається.

Ф'ючерси на високоякісну мідь стабілізувалися на рівні 4,2260 долара за фунт, вагаючись трохи нижче шестимісячного максимуму.

Гіта Гопінат, заступник керуючого директора Міжнародного валютного фонду, повідомила агентству Reuters, що Китай може побачити різке відновлення економіки у другому кварталі після того, як наприкінці 2022 року він послабив більшість обмежень щодо боротьби з COVID.