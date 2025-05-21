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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Європейські фондові індекси знижуються
13:43 21.05.2025 |
Європейські ринки акцій знижуються на торгах у середу, інвестори оцінюють макроекономічні дані та новини компаній.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:38 EET зменшився на 0,4% - до 551,8 пункту.
Британський FTSE 100 втрачає 0,05%, німецький DAX - 0,29%, французький CAC 40 - 0,63%, італійський FTSE MIB - 0,25%, іспанський IBEX 35 - 0,13%.
Споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 3,5% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 2,6% у березні.
Аналітики в середньому прогнозували зростання цін минулого місяця на 3,3%, за даними Trading Economics.
Річний темп зростання споживчих цін у квітні став найвищим із січня 2024 року.
Нові статдані змусили інвесторів знизити оцінки ймовірності зниження процентних ставок Банком Англії, зазначає Trading Economics.
Банку Англії слід уповільнити цикл зниження базової ставки, оскільки темпи інфляції та зростання зарплат у Британії залишаються вищими від цільових рівнів, заявив напередодні головний економіст британського ЦБ Г'ю Пілл.
У травні Банк Англії знизив ключову ставку на 25 базисних пунктів - до 4,25% річних. Пілл був серед членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), які виступили за збереження ставки на колишньому рівні.
Трейдери також уважно стежать за перебігом зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Канаді.
Акції Marks & Spencer дорожчають на 0,5%. Британська мережа універмагів скоротила доподатковий прибуток у минулому фінансовому році на 23,9%, проте скоригований показник перевищив очікування аналітиків.
Німецька Infineon Technologies AG, один із найбільших у Європі виробників напівпровідникової продукції, нарощує капіталізацію на 1,1% після новин про партнерство з американською Nvidia в галузі розробки архітектури енергопостачання дата-центрів.
У Лондоні помітно додають у ціні акції гірничодобувних Fresnillo (+3,8%) і Endeavour Mining PLC (+1,7%), у Франкфурті - Deutsche Bank (+0,6%) і Commerzbank (+0,5%).
Папери JD Sports Fashion дешевшають на 6,7%. Один з найбільших британських ритейлерів спортивного одягу відзвітував про зниження зіставного продажу минулого фінансового кварталу на 2%, гірше за прогнози.
Швейцарський Julius Baer скорочує ринкову вартість на 4,2%. Банк зменшив розмір активів під управлінням за перші чотири місяці року на 6% порівняно з показником на кінець 2024 року, до 467 млрд швейцарських франків ($563,87 млрд). Цьому сприяли зміцнення франка і деконсолідація бразильського підрозділу.
Значно втрачають у ціні акції німецьких автовиробників, зокрема Porsche AG, Daimler Truck (-1,6% в обох), Mercedes-Benz Group і Volkswagen AG (-1,3% в обох).
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