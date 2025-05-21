Доларовий індекс упав до місячного мінімуму

Долар США продовжує дешевшати до євро, фунта стерлінгів та єни удень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втратив 0,45% і оновив мінімум за місяць.

Тиск на долар продовжують зумовлювати побоювання з приводу американського бюджету. Президент США Дональд Трамп не зміг переконати республіканців підтримати його масштабний податковий законопроєкт, що поставило під сумнів бюджетну стабільність, зазначає Trading Economics.

"Масштабне зниження долара суперечить логіці, але свідчить про те, що фінансові ринки втрачають довіру до американської політики", - зазначив валютний стратег Brown Brothers Harriman & Co. Еліас Хаддад.

За його словами, зростання ризиків стагфляції та підозри, що адміністрація Трампа виступає за ослаблення валюти, також чинять негативний вплив на долар.

Тим часом керівники Федеральних резервних банків (ФРБ) попередили, що підвищення імпортних тарифів у США призведе до зростання цін, і наголосили на необхідності прояву витримки під час ухвалення рішень щодо процентних ставок.

"Вплив тарифів на сьогоднішній день ще не проявився в цифрах", - зазначив глава ФРБ Атланти Рафаель Бостік. Компанії зробили багато випереджальних дій, таких як нарощування запасів, і тепер дедалі частіше говорять про те, що ці стратегії починають себе вичерпувати, сказав він.

Федрезерву слід залишатися в "центральній позиції", зберігаючи готовність до дії, але не йти на поспішне вжиття заходів в умовах браку інформації, заявила глава ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі.

Її колега з ФРБ Клівленда Бет Хаммак також вважає за доцільне ретельно проаналізувати дані та реакцію споживачів. Вона розглядає різні варіанти розвитку подій, але вважає найімовірнішим стагфляційний сценарій.

Євро за даними на 15:20 EET торгується по $1,1328 порівняно з $1,1284 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,4%.

Вартість фунта до долара піднялася на 0,2%, до $1,3423 проти $1,3393 у вівторок.

Курс долара в парі з єною опустився на 0,6%, до 143,67 єни з 144,51 єни на закриття попередньої сесії.

