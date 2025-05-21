Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З червня банки платитимуть за шеринг документів у «Дії»
10:33 21.05.2025 |
Міністерство цифрової трансформації з 1 червня запроваджує перший платний сервіс у застосунку "Дія" - шеринг документів для банків.
Про це повідомив керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк для Forbes.
У перспективі планується монетизація ще двох сервісів: "Дія.Підпис" та Diia.OAuth. Згідно з планом Мінцифри, використання "Дія.Підпис" стане платним для юридичних осіб. Це дасть можливість бізнесу підписувати документи онлайн безпосередньо у застосунку.
Також готується запуск сервісу електронної ідентифікації Diia.OAuth. За словами Вовка, "завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Доларовий індекс упав до місячного мінімуму
|Європейські фондові індекси знижуються
|НБУ назвав найприбутковіші банки України
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4571 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.05.25
|З червня банки платитимуть за шеринг документів у «Дії»
|Ціни на золото зросли на повідомленні про можливий удар Ізраїлю по Ірану
Бізнес
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто
|Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters