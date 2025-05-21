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АНАЛІТИКА

З червня банки платитимуть за шеринг документів у «Дії»

 

Міністерство цифрової трансформації з 1 червня запроваджує перший платний сервіс у застосунку "Дія" - шеринг документів для банків.

Про це повідомив керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк для Forbes.

У перспективі планується монетизація ще двох сервісів: "Дія.Підпис" та Diia.OAuth. Згідно з планом Мінцифри, використання "Дія.Підпис" стане платним для юридичних осіб. Це дасть можливість бізнесу підписувати документи онлайн безпосередньо у застосунку.

Також готується запуск сервісу електронної ідентифікації Diia.OAuth. За словами Вовка, "завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з Порталом Дія".
За матеріалами: Економічна правда
 

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