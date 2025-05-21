ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.05.25

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу після того, як повідомлення про те, що Ізраїль планує завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, збільшило попит на безпечний притулок, в той час як слабкість долара також сприяла зростанню попиту.