Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 08:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Ціни на золото зросли на повідомленні про можливий удар Ізраїлю по Ірану
08:48 21.05.2025 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу після того, як повідомлення про те, що Ізраїль планує завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, збільшило попит на безпечний притулок, в той час як слабкість долара також сприяла зростанню попиту.
Постійне занепокоєння щодо фіскального здоров'я США, а також невизначеність щодо торговельних переговорів також підтримували відносно високі ціни на золото, що допомогло зливкам відіграти частину втрат минулого тижня.
О 06:57 EET cпотове золото подорожчало на 0,4% до $3 302,02 за унцію, а червневі ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до $3 303,62 за унцію до 00:57 за східним часом.
Золото зросло після того, як CNN повідомило, що Ізраїль готується до потенційного військового удару по ядерних об'єктах Ірану, посилаючись на американських чиновників, знайомих з останніми розвідувальними даними.
Хоча ізраїльські лідери ще не прийняли остаточного рішення про нанесення удару, військові рухи свідчать про те, що підготовка до нього ведеться.
Будь-який потенційний удар по ядерних об'єктах Ірану, ймовірно, спричинить серйозне погіршення близькосхідної геополітики, а також суперечить прагненню Вашингтона до дипломатії з Тегераном.
Ізраїльський удар також, ймовірно, викличе жорстоку відплату з боку Ірану, оскільки ці дві країни провели серію ударів одна проти одної минулого року.
Перспектива посилення нестабільності на Близькому Сході призвела до зростання цін на нафту і збільшення притоку в такі безпечні активи, як золото і японська ієна.
Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано, але цього тижня дещо зросли, оскільки виграли від послаблення долара. Ф'ючерси на платину впали на 1% до 1050,50 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до 33,255 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 559,25 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США зросли на 0,4% до $4,6928 за фунт.
Ослаблення долара також сприяло зростанню цін на золото та інші сировинні товари, що оцінюються в доларах США.
Нещодавнє ослаблення долара відбулося після того, як агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США на одну сходинку, посилаючись на занепокоєння з приводу розтягнутих бюджетних витрат і зростаючого боргу.
Попередження деяких чиновників ФРС про зростання економічної та торговельної невизначеності також тиснули на долар, навіть незважаючи на те, що чиновники ФРС заявили, що центральний банк не буде знижувати відсоткові ставки найближчим часом.
Золото залишалося впевнено вище рівня $3 000 за унцію і було менш ніж на $200 від рекордно високого рівня, досягнутого на початку цього місяця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зросли на повідомленні про можливий удар Ізраїлю по Ірану
|Акції в Азії стримані. Японія падає на м'яких торгових даних, Австралія продовжує зростання після рішення РБА
|Долар в обороні, оскільки трейдери очікують на податковий законопроект Трампа і валютні переговори G7
|Акції Волл-стріт впали на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій США
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,1 мільярда
|Банкіри прогнозують відсутність серйозних проблем зі зниженням ліміту на P2P перекази до 100 тис. грн з 1 червня
Бізнес
|У Китаї прогнозують що 50% вантажівок до 2028 року будуть електромобілями
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу