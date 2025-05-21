Ціни на золото зросли на повідомленні про можливий удар Ізраїлю по Ірану

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в середу після того, як повідомлення про те, що Ізраїль планує завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, збільшило попит на безпечний притулок, в той час як слабкість долара також сприяла зростанню попиту.

Постійне занепокоєння щодо фіскального здоров'я США, а також невизначеність щодо торговельних переговорів також підтримували відносно високі ціни на золото, що допомогло зливкам відіграти частину втрат минулого тижня.

О 06:57 EET cпотове золото подорожчало на 0,4% до $3 302,02 за унцію, а червневі ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до $3 303,62 за унцію до 00:57 за східним часом.

Золото зросло після того, як CNN повідомило, що Ізраїль готується до потенційного військового удару по ядерних об'єктах Ірану, посилаючись на американських чиновників, знайомих з останніми розвідувальними даними.

Хоча ізраїльські лідери ще не прийняли остаточного рішення про нанесення удару, військові рухи свідчать про те, що підготовка до нього ведеться.

Будь-який потенційний удар по ядерних об'єктах Ірану, ймовірно, спричинить серйозне погіршення близькосхідної геополітики, а також суперечить прагненню Вашингтона до дипломатії з Тегераном.

Ізраїльський удар також, ймовірно, викличе жорстоку відплату з боку Ірану, оскільки ці дві країни провели серію ударів одна проти одної минулого року.

Перспектива посилення нестабільності на Близькому Сході призвела до зростання цін на нафту і збільшення притоку в такі безпечні активи, як золото і японська ієна.

Інші дорогоцінні метали торгувалися різноспрямовано, але цього тижня дещо зросли, оскільки виграли від послаблення долара. Ф'ючерси на платину впали на 1% до 1050,50 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до 33,255 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $9 559,25 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США зросли на 0,4% до $4,6928 за фунт.

Ослаблення долара також сприяло зростанню цін на золото та інші сировинні товари, що оцінюються в доларах США.

Нещодавнє ослаблення долара відбулося після того, як агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США на одну сходинку, посилаючись на занепокоєння з приводу розтягнутих бюджетних витрат і зростаючого боргу.

Попередження деяких чиновників ФРС про зростання економічної та торговельної невизначеності також тиснули на долар, навіть незважаючи на те, що чиновники ФРС заявили, що центральний банк не буде знижувати відсоткові ставки найближчим часом.

Золото залишалося впевнено вище рівня $3 000 за унцію і було менш ніж на $200 від рекордно високого рівня, досягнутого на початку цього місяця.