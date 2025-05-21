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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4571 грн/$1
12:34 21.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 травня 2025 року.
|Показник
|20.05.2025
|21.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5250
|41.4571
|-0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 травня- 41,4851 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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