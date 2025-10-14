Фінансові новини
Нацбанк змінив вимоги до формування резервів банками для залучення коштів на відбудову
23:48 13.10.2025 |
Національний банк України змінив вимоги до формування банками обов'язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування.
Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №125 та рішенням №373-рш від 10 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, постанова НБУ передбачає, що з 10 листопада до розрахунку нормативів обов'язкового резервування не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти.
Йдеться про:
* примусово вилучені кошти відповідно до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також отримані у володіння кошти, що були вилучені відповідно до цього закону;
* заблоковані кошти у зв'язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до закону "Про санкції".
"Це передусім дасть змогу оптимізувати підходи до розрахунку обов'язкових резервів, оскільки такі кошти, по суті, є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси. Запровадження цих змін не матиме значного впливу на загальний обсяг обов'язкового резервування в банківській системі", - пояснили у Нацбанку.
Крім того, з 10 грудня НБУ виключає з розрахунку обов'язкових резервів залучені банками кредити на строк більше одного року від юридичних осіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить не менше 10%.
"Наразі до алгоритму розрахунку обов'язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати.
