Нацбанк змінив вимоги до формування резервів банками для залучення коштів на відбудову

Національний банк України змінив вимоги до формування банками обов'язкових резервів, щоб підвищити ефективність регулювання грошово-кредитного ринку в умовах воєнного стану та стимулювати залучення зовнішнього фінансування.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №125 та рішенням №373-рш від 10 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, постанова НБУ передбачає, що з 10 листопада до розрахунку нормативів обов'язкового резервування не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти.

Йдеться про:

* примусово вилучені кошти відповідно до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", а також отримані у володіння кошти, що були вилучені відповідно до цього закону;

* заблоковані кошти у зв'язку із застосуванням спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до закону "Про санкції".

"Це передусім дасть змогу оптимізувати підходи до розрахунку обов'язкових резервів, оскільки такі кошти, по суті, є знерухомленими та не впливають на монетарні процеси. Запровадження цих змін не матиме значного впливу на загальний обсяг обов'язкового резервування в банківській системі", - пояснили у Нацбанку.

Крім того, з 10 грудня НБУ виключає з розрахунку обов'язкових резервів залучені банками кредити на строк більше одного року від юридичних осіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить не менше 10%.

"Наразі до алгоритму розрахунку обов'язкових резервів не включаються всі кредити, залучені від МФО. Нововведення дадуть змогу збільшити стимули для банків залучати.