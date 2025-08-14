ING та JP Morgan підтримають банк, який фінансуватиме оборонну промисловість країн НАТО

Одразу п'ять комерційних кредиторів, включаючи ING та JP Morgan, пообіцяли підтримку банку оборони, безпеки та стійкості (DSRB), який орієнтується на посилення військового фінансування країн НАТО та їхніх союзників. Про це повідомило видання Global Trade Review.

Сам банк був створений на початку цього року як некомерційна організація. В ньому прагнуть суттєво збільшити фінансування військових покупців та постачальників за рахунок позик і банківських гарантій.

DSRB перебуває на ранніх стадіях розвитку, але його початковий баланс вже становить 100 млрд фунтів стерлінгів. Установу вже підтримує кілька країн-акціонерів.

Нещодавно в ING наголосили, що будуть надавати фінансову та технічну підтримку DSRB разом із Commerzbank, JP Morgan, LBBW та RBC Capital Markets, допомагаючи державним акціонерам залучати фінансування.

Таким чином, комерційні банки допоможуть DSRB отримати доступ до ринків облігацій та залучити інвесторів. Крім того, вони візьмуть на себе експертизу інструментів суверенного кредитування та структурування капіталу, керування ризиками та фінансовими зобов'язаннями.

Сам банк оборони, безпеки та стійкості створили на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну, оскільки країни ЄС планують наростити виробництво зброї.

У банку планують випустити облігації з рейтингом AAA для країн-учасників, щоб дати їм змогу фінансувати власне оборонне виробництво і закупівлю зброї та техніки.

Важливо, що AAA - це найвищий можливий рейтинг, який може бути присвоєний облігаціям банка будь-яким із провідних рейтингових агентств.

Цінні папери з рейтингом AAA мають високу ступінь кредитоспроможності, оскільки їхні емітенти легко можуть виконувати фінансові зобов'язання і мають мінімальний ризик дефолту. Інакше кажучи, це показник високої довіри до банку.

