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Правоохоронці виявили схему ухилення від податків гральним бізнесом на мільярди гривень, у банках проходять обшуки
19:45 06.12.2022 |
Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки у фінансових установах у різних регіонах України.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, ці банки використовувалися низкою компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.
За даними слідства, службові особи суб'єктів господарювання з метою ухилення від сплати податків створили ряд вебсайтів-двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.
"За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це у свою чергу може складати 2 млрд грн не сплачених податків", - йдеться у повідомленні.
За даними БЕБ, за попередньою змовою із службовими особами банківських установ та фінансових компаній, зловмисники у своїй діяльності використовували реквізити 80 суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.
"З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх "міскондінгу" та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами банків", - зазначається у повідомленні БЕБ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ч. 3 ст. 212, КК України та здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчинених за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 203-2 КК України.
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