Колишніх керівників «Альфа Банку» підозрюють у виведенні активів російського олігарха з України

Колишній голова та в. о. голови правління одного із найбільших приватних банків в Україні вивели активи російського олігарха з України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж десяти місяців на адресу кіпрського нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні наголошується, що кінцевим бенефіціаром банку, який входить до п'ятірки найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх.

"За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування", - наголошується у повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що доки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті становила $13,4 тис., - за три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті - російського банку сплачено 1,4 млн грн.

"Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів США. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн грн. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов'язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи", - інформують у прокуратурі.

Наразі, як зазначається у повідомленні, правоохоронці вживають заходів щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, також накладено арешт на рахунки п'яти кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн.грн.

У повідомленні не зазначено назви банку, йдеться про "Альфа Банк".