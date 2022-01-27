Раде не хватило голосов для увольнения Сенниченко с поста главы ФГИ

Верховная Рада не поддержала отставку Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Принятие соответствующего проекта постановления №6382 поддержали 223 народных депутата на пленарном заседании в четверг при необходимых 226 для принятия положительного решения.

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Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 ноября 2021 года.

Сенниченко начал карьеру в 1997-м экономистом в Национальном банке Украины, где осуществлял управление проектами группы Всемирного банка в финансовом секторе. На протяжении 2000-2001 годов он работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря. Также занимал должность заместителя директора от Украины в Черноморском банке торговли и развития.

2004-2006 - руководитель офиса программ Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

2006-2010 - директор Британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующейся на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

2013-2016 - директор Jones Lang LaSalle в Украине, директор по развитию бизнеса в СНГ.

2016-2018 — директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпоште", где также осуществлял корпоратизацию и реформу государственного предприятия.