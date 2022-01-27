Виктор Небоженко: Если «слуги» не дождутся конвертов — голосовать их никто не заставит

Денис Сарбей / Деловая столица

О причинах нестабильного голосования монобольшинства за инициативы власти "ДС" поговорила с политологом Виктором Небоженко.

"ДС" Выйдя с каникул, монобольшинство в Верховной Раде неожиданно провалило несколько важных для Банковой голосований. Так, депутаты не поддержали создание ВСК для проверки деятельности уполномоченной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Не набрало 226 голосов предложение включить в повестку дня президентские законопроекты о двойном гражданстве и экономическом паспорте украинца. У Офиса президента опять проблемы с управлением "слугами"-депутатами?

В.Н. Нет, все объясняется достаточно просто. "Слуги" поиздержались, им надо восполнить свои запасы после продолжительного отдыха за границей, тут нет абсолютно никакого принципиального политического момента. Соответственно, пока ситуация с "конвертным" финансированием депутатов монобольшинства не разрешится (а им якобы уже месяц задерживают выплаты), картина с голосованиями любых важных для Зеленского и Ермака инициатив будет оставаться такой же. Все очень прозаично, "утром деньги - вечером стулья".

Какие у Зеленского и Ермака есть варианты усилить дисциплину во фракции, кроме пресловутых конвертов с наличными?

Они не могут предложить больше ничего. Судя по всему, для монобольшинства не осталось никаких других стимулов. Ведь на Банковой идеи и предложения своих же депутатов никого не интересуют, и уже давно. Хотя сразу после их прихода во власть, даже еще год назад, все было совсем не так - были "слуги" с горящими глазами, которые верили, что могут что-то изменить.

То есть чем дальше будет слабеть власть и падать рейтинг президента Зеленского, тем чаще его Офису придется опираться на покупку голосов народных депутатов парламентского большинства. Ведь многие из тех, кто благодаря Зе-команде случайно попали в политику, в парламент, больше никогда в нее не вернутся, и поэтому хотят максимально обеспечить себя в финансовом плане на будущее.

Не голосовали за проекты власти и сателлиты монобольшинства - группы "Довіра" и "За майбутнє". Люди Коломойского и Веревского с Хомутынником ждут каких-то новых интересных предложений от власти в новом году?

Безусловно. Экономическая ситуация ухудшается, и это отражается в том числе на бенефициарах упомянутых вами групп - Андрее Веревском, Виталии Хомутыннике, Игоре Коломойском, его компаньоне Игоре Палице, страдает их бизнес. Соответственно они ждут не каких-то, скажем, должностей, а вполне конкретных экономических преференций от власти, вроде дешевого газа, которым уже пользуются структуры Косюка и Веревского. Больше льгот, дотаций, содействия - именно и только это нужно олигархам, которые стоят за "Довірою" и "За майбутнє". Именно по такому принципу они работали с Банковой всегда, и фамилия руководителя ОП или самого президента для них не имеет ни малейшего значения.

Объединение Разумкова со времени своей регистрации пополнилось всего двумя депутатами. Почему такой скромный прогресс и насколько существование этого объединения мешает Банковой управлять своими депутатами?

Управлять "слугами" объединение Разумкова Банковой не мешает, потому что его представители не особенно идут против течения. Именно поэтому пока что это МФО не расширяется, вопреки изначальным прогнозам его основателя и некоторых комментаторов. Бывший спикер до сих пор не спозиционировал себя, не раскрыл, а чем он и его люди, собственно, отличаются от "слуг". Сам Разумков от того же Стефанчука отличается разве что серьезностью напоказ, да еще, может, тем, что все-таки пришел в Раду из политики, а не из КВНа.

То есть причина скромного прогресса вовсе не в том, что бывший спикер не может, скажем, найти финансирование, спонсора. В этой связи, как известно, часто упоминают Ахметова - дескать, он решил поддержать Разумкова. Но наши олигархи всегда раскладывают яйца в разные корзины, и ставку только и однозначно на Разумкова никто, конечно, делать не будет. Пока проект "Разумная политика" не взлетит, как-то особенно заметно мешать Банковой он не сможет.

