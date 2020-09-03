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Рада приняла закон о парламентском контроле за приватизацией госимущества
08:54 03.09.2020 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" (относительно парламентского контроля за приватизацией государственного имущества)" (№3552).
Как передает корреспондент Укринформа, закон поддержали 279 народных депутатов.
Принятый документ дополняет закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" статьей 9 "Парламентский контроль за приватизацией государственного имущества".
Так, парламентский контроль за приватизацией государственного имущества осуществляется Комитетом Верховной Рады, в область компетенции которого входят вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.
Комитет в пределах своей ведомства осуществляет контрольную функцию путем принятия соответствующих решений, подготовки заключений и предоставление рекомендаций в отношении: осуществления государственной политики в сфере приватизации; осуществления приватизации и анализа ее последствий; соблюдения законодательства Украины о приватизации; деятельности Фонда государственного имущества Украины; создания государственными органами условий для проведения приватизации; соблюдения установленного порядка приватизации объектов государственной собственности; выполнением условий договоров купли-продажи государственного имущества; перечисления средств, поступивших от приватизации объектов государственной собственности и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации таких объектов, в государственный бюджет.
Кроме того, в контрольную функцю парламента входит подготовка и предварительное рассмотрение вопроса о назначении и освобождении от должности Верховной Радой председателя Фонда государственного имущества Украины.
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право: вносить на рассмотрение Верховной Рады, исходя из практического применения законодательных актов по вопросам приватизации, предложения относительно внесения изменений и дополнений в действующее законодательство; заслушаивать отчет о работе Фонда госимущества и ходе приватизации; участвовать в обсуждении проекта бюджета относительно плановых поступлений от приватизации и расходов на содержание аппарата Фонда госимущества; заслушивать должностных лиц Кабинета Министров, министерств и ведомств по вопросам приватизации; знакомиться с документами, материалами и получать другую необходимую информацию по вопросам приватизации от государственных органов и организаций; привлекать к своей работе специалистов министерств, ведомств, других государственных и общественных организаций, научных учреждений; обнаруживать вопросы, требующие первоочередных и безотлагательных решений в процессе приватизации; привлекать к работе контрольно-ревизионные органы.
Кроме того, законом устанавливается запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период установления Кабинетом Министров карантина и ограничительных мер относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
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