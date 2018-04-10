Финансовые новости
- |
- 10.04.18
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Украине разработали новые правила оценки госимущества для его дальнейшей приватизации
08:06 10.04.2018 |
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) разработал новые правила оценки государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации и отправил на утверждение в Кабинет министров проект о внесении изменений в существующую методику оценки.
Об этом написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.
По его словам, объекты малой приватизации будут выставляться на продажу по балансовой стоимости имущества.
«Для пакетов акций, которые относятся к малой приватизации, начальная цена будет определяться по их номинальной стоимости», - добавил он.
Трубаров подчеркнул, что стоимость объектов большой приватизации будет определяться путем проведения стандартизированной оценки привлеченными советниками, однако сама продажа будет проходить уже без их участия.
Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его.
Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.
Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.
Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.
В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.
Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев, и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.
Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.
В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.
Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев, и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия, а также снизить уровень коррупции в Украине.
Принятие нового закона о приватизации, вводящего современные и эффективные механизмы продажи госактивов, является обязательным условием продолжения сотрудничества с МВФ.
Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запад обвиняет режим Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения на территории Думы
|Алексей Венедиктов о санкциях против олигархов и чиновников из РФ: Вход – рубль, а выход – два
|Российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации за день
|Банкиры допускают провал котировок на межбанке до 25,80-25,90 грн./$
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 10 апреля из-за снижения спроса на надежные активы после заявлений председателя КНР
|Цены на нефть продолжают расти 10 апреля на ослаблении опасений торговой войны
|В Украине разработали новые правила оценки госимущества для его дальнейшей приватизации
|В Украине с 30 марта по 6 апреля отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
|Цены на нефть снижаются 6 апреля и завершают неделю в минусе, Brent у $68 за баррель
|Газпром не будет выплачивать штраф Нафтогазу до рассмотрения апелляции, - Минэнерго РФ
Это интересно
|Какие стратегии помогут женщинам в карьере
|Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson
|Apple работает над бесконтактным дисплеем для будущих iPhone
|Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд
|Subaru Forester получил новую платформу и двигатель
|Опубликован перечень смартфонов с поддержкой Project Treble
|Игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M GM501 получил уникальную конструкцию корпуса