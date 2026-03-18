Нафта дешевшає після зростання напередодні, Brent торгується на рівні 101,3 долара за барель

Ціни на нафту знижуються вранці в середу після зростання за підсумками попередньої сесії.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 7:11 знижується на $2,15 (2,08%), до 101,27 за барель. У вівторок контракт подорожчав на $3,21 (3,2%), до $103,42 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $2,95 (3,07%), до $93,26 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на $2,71 (2,9%), до $96,21 за барель.

Багдад і Тегеран обговорюють пропуск іракських танкерів через Ормузьку протоку, повідомило напередодні Іракське інформаційне агентство. "Ми взаємодіємо з Іраном щодо дозволу на пропуск деяких іракських нафтових танкерів", - наводить агентство слова міністра нафти Іраку Хіяна Абдуль-Гані ас-Сувада.

Він також повідомив про відновлення постачань нафти через турецький порт Джейхан за угодою з владою Іракського Курдистану.

"Ця новина принесла ринку деяке полегшення. Будь-яка нафта, що повернулася на ринок, дуже цінна в ситуації, що склалася, і зниження котирувань це відображає", - зазначив старший аналітик LSEG Ан Фам.

Тим часом Американський нафтовий інститут (API) напередодні повідомив, що запаси в країні за минулий тиждень зросли на 6,6 млн барелів. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували зниження на 600 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані Міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть оприлюднені в середу о 16:30 кч.

