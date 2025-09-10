Фінансові новини
10.09.25
17:46
- RSS
- мапа сайту
Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 55,92 грн/л
16:27 10.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,29 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,78 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 56,97 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизельне пальне - 55,92 грн/л. Середня ціна автогазу становить 34,41 грн/л, як і попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,76 грн/л; автогаз - 32,68 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
