В Україні у січні зафіксовано скорочення вантажних і пасажирських перевезень — дані Держстату

10:41 02.03.2026 |

Економіка

У січні Україною було перевезено 24,8 млн тонн вантажів, на 5,4% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомила у Фейсбуці Державна служба статистики України, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у січні 2026 року в Україні було перевезено 24,8 млн тонн, на 5,4% менше, ніж у січні 2025 року. Зокрема залізничним транспортом було перевезено 11,1 млн тонн вантажів (-20,8% до показника січня 2025-го), автомобільним - 9,7 млн тонн (+17,3%).


Також минулого місяця зазнали скорочення і пасажирські перевезення. Так, у січні 2026 року пасажирським транспортом скористалися 160,6 млн осіб, що на 8,7% менше, ніж у січні 2025 року. За інформацією Держстату, найбільше перевезень здійснено автомобільним транспортом - 86,3 млн пасажирів (+14,8%), міським електротранспортом за місяць перевезено 70,1 млн осіб (-16%).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0996
  0,1085
 0,25
EUR
 1
 50,8661
  0,1583
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,10 0,23 43,2300  0,10 0,23
EUR 50,6952  0,16 0,31 50,7131  0,16 0,31

ТОП-НОВИНИ

