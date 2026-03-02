В Україні у січні зафіксовано скорочення вантажних і пасажирських перевезень — дані Держстату

У січні Україною було перевезено 24,8 млн тонн вантажів, на 5,4% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомила у Фейсбуці Державна служба статистики України, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у січні 2026 року в Україні було перевезено 24,8 млн тонн, на 5,4% менше, ніж у січні 2025 року. Зокрема залізничним транспортом було перевезено 11,1 млн тонн вантажів (-20,8% до показника січня 2025-го), автомобільним - 9,7 млн тонн (+17,3%).





Також минулого місяця зазнали скорочення і пасажирські перевезення. Так, у січні 2026 року пасажирським транспортом скористалися 160,6 млн осіб, що на 8,7% менше, ніж у січні 2025 року. За інформацією Держстату, найбільше перевезень здійснено автомобільним транспортом - 86,3 млн пасажирів (+14,8%), міським електротранспортом за місяць перевезено 70,1 млн осіб (-16%).



