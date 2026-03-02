Фінансові новини
- |
- 02.03.26
- |
- 12:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні у січні зафіксовано скорочення вантажних і пасажирських перевезень — дані Держстату
10:41 02.03.2026 |
У січні Україною було перевезено 24,8 млн тонн вантажів, на 5,4% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомила у Фейсбуці Державна служба статистики України, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, у січні 2026 року в Україні було перевезено 24,8 млн тонн, на 5,4% менше, ніж у січні 2025 року. Зокрема залізничним транспортом було перевезено 11,1 млн тонн вантажів (-20,8% до показника січня 2025-го), автомобільним - 9,7 млн тонн (+17,3%).
Також минулого місяця зазнали скорочення і пасажирські перевезення. Так, у січні 2026 року пасажирським транспортом скористалися 160,6 млн осіб, що на 8,7% менше, ніж у січні 2025 року. За інформацією Держстату, найбільше перевезень здійснено автомобільним транспортом - 86,3 млн пасажирів (+14,8%), міським електротранспортом за місяць перевезено 70,1 млн осіб (-16%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Спотові ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 20% і торгуються вище $470 за тис. куб. м
|В Україні у січні зафіксовано скорочення вантажних і пасажирських перевезень — дані Держстату
|Україна має шанс наростити експорт кукурудзи на 8,3% у поточному сезоні — оцінка УКАБ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Лютий у цифрах: відбір газу зі сховищ України становив 42 млн кубометрів на добу
|Нафта дорожчає на 6%, Brent торгується по $77,6 за барель
Бізнес
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL
|OpenAI представила кастомний ChatGPT, що відстежує корпоративне листування
|Світовий ринок водневих авто показав зростання майже на 25% у 2025-му
|Google додала Gemini в адресний рядок Chrome