Спотові ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 20% і торгуються вище $470 за тис. куб. м

Спотові ціни на газ в Європі вранці в понеділок зростають більш ніж на 20% на тлі новин навколо Ірану.

Ціна газу з поставкою "на наступний день" на еталонному європейському хабі TTF у понеділок досягла $472 за тисячу кубометрів, тоді як у п'ятницю торги закрилися на позначці $387.

У лютому ціни рухалися низхідною траєкторією від локального максимуму в $500 в очікуванні настання весняної погоди.

Ситуація в Перській затоці може вплинути як на поставки газу з Ірану, так і на експорт скрапленого природного газу з Катару - одного з найбільших світових постачальників СПГ.

