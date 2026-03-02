Авторизация

Спотові ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 20% і торгуються вище $470 за тис. куб. м

Спотові ціни на газ в Європі вранці в понеділок зростають більш ніж на 20% на тлі новин навколо Ірану.

Ціна газу з поставкою "на наступний день" на еталонному європейському хабі TTF у понеділок досягла $472 за тисячу кубометрів, тоді як у п'ятницю торги закрилися на позначці $387.

У лютому ціни рухалися низхідною траєкторією від локального максимуму в $500 в очікуванні настання весняної погоди.

Ситуація в Перській затоці може вплинути як на поставки газу з Ірану, так і на експорт скрапленого природного газу з Катару - одного з найбільших світових постачальників СПГ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3200  0,22 0,51 43,3500  0,22 0,51
EUR 50,7537  0,10 0,20 50,7758  0,10 0,19

Бізнес