Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

2025 рік став рекордним для складів в Україні: ринок повністю відновився

13:40 02.03.2026 |

Економіка

2025 рік став рекордним для складів в Україні: ринок повністю відновивсяНа ринок професійних київських складів у 2025 році вийшло 215 000 квадратних метрів нової пропозиції - удвічі більше об'єктів у порівнянні з 2024 роком.

Це також найбільший показник за новими площами з 2008 року, заявив директор департаменту ринків капіталу Expandia Ярослав Горбушко під час вебінару "Ризики як реальність і можливості: яким був 2025 для ринку нерухомості та чого очікувати у 2026 році". Компанія є представником CBRE в Україні й Молдові.

Завдяки суттєвому поповненню ринок компенсував втрати, яких зазнали об'єкти від масованих обстрілів під час війни. "Складський сегмент показав себе локомотивом всієї комерційної нерухомості. Показники вийшли на рівні довоєнних", - наголосив Горбушко.

Будуються як нові об'єкти, так і відбудовуються ті, що зазнали руйнувань. Загальна пропозиція складів, які пропонуються на відкритому ринок, складає майже 1, 6 млн кв.метрів.

Попит на площі також залишався на високому рівні: було орендовано 220 000 кв. метрів. "Це плюс 30% у порівнянні до минулого року", - зазначив Горбушко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3200  0,22 0,51 43,3500  0,22 0,51
EUR 50,7537  0,10 0,20 50,7758  0,10 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес