2025 рік став рекордним для складів в Україні: ринок повністю відновився

На ринок професійних київських складів у 2025 році вийшло 215 000 квадратних метрів нової пропозиції - удвічі більше об'єктів у порівнянні з 2024 роком.

Це також найбільший показник за новими площами з 2008 року, заявив директор департаменту ринків капіталу Expandia Ярослав Горбушко під час вебінару "Ризики як реальність і можливості: яким був 2025 для ринку нерухомості та чого очікувати у 2026 році". Компанія є представником CBRE в Україні й Молдові.

Завдяки суттєвому поповненню ринок компенсував втрати, яких зазнали об'єкти від масованих обстрілів під час війни. "Складський сегмент показав себе локомотивом всієї комерційної нерухомості. Показники вийшли на рівні довоєнних", - наголосив Горбушко.

Будуються як нові об'єкти, так і відбудовуються ті, що зазнали руйнувань. Загальна пропозиція складів, які пропонуються на відкритому ринок, складає майже 1, 6 млн кв.метрів.

Попит на площі також залишався на високому рівні: було орендовано 220 000 кв. метрів. "Це плюс 30% у порівнянні до минулого року", - зазначив Горбушко.



