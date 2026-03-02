Фінансові новини
- |
- 02.03.26
- |
- 22:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
2025 рік став рекордним для складів в Україні: ринок повністю відновився
13:40 02.03.2026 |
Це також найбільший показник за новими площами з 2008 року, заявив директор департаменту ринків капіталу Expandia Ярослав Горбушко під час вебінару "Ризики як реальність і можливості: яким був 2025 для ринку нерухомості та чого очікувати у 2026 році". Компанія є представником CBRE в Україні й Молдові.
Завдяки суттєвому поповненню ринок компенсував втрати, яких зазнали об'єкти від масованих обстрілів під час війни. "Складський сегмент показав себе локомотивом всієї комерційної нерухомості. Показники вийшли на рівні довоєнних", - наголосив Горбушко.
Будуються як нові об'єкти, так і відбудовуються ті, що зазнали руйнувань. Загальна пропозиція складів, які пропонуються на відкритому ринок, складає майже 1, 6 млн кв.метрів.
Попит на площі також залишався на високому рівні: було орендовано 220 000 кв. метрів. "Це плюс 30% у порівнянні до минулого року", - зазначив Горбушко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НБУ пом’якшив вимоги до строків розрахунків для частини експорту
|Майже +8% за день: ціна Brent перевищила позначку $80
|2025 рік став рекордним для складів в Україні: ринок повністю відновився
|Перші аукціони 2026 року: Держгеонадра продали найдорожчу ліцензію на видобуток графіту
|Спотові ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 20% і торгуються вище $470 за тис. куб. м
|В Україні у січні зафіксовано скорочення вантажних і пасажирських перевезень — дані Держстату
Бізнес
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL