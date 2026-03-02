Майже +8% за день: ціна Brent перевищила позначку $80

Різке зростання цін на нафту триває вдень у понеділок на тлі подій на Близькому Сході, які викликали серйозні побоювання щодо перебоїв у постачанні палива з регіону.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:17 к.ч. підскочила на $5,81 (7,97%), до $78,68 за барель. Раніше під час торгів котирування перевищували $80 за барель вперше з минулого літа.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) злетіли в ціні до цього часу на $5,27 (7,83%), до $72,27 за барель.

Як повідомлялося, в суботу США та Ізраїль розпочали військові дії проти Ірану. Вони завдали понад тисячу ракетних ударів по низці іранських міст, зокрема по резиденціях політичного та військового керівництва країни. В результаті атаки загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї.

Іран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю і низці країн Перської затоки. Зокрема, постраждали житлові райони столиці Бахрейну, повідомляється про пошкодження кількох готелів і аеропорту в Дубаї.

Саудівська нафтова держкомпанія Saudi Aramco призупинила роботу нафтопереробного комплексу Ras Tanura після удару безпілотників. Комплекс у місті Рас-Танура, розташований на узбережжі Перської затоки, є одним з найбільших НПЗ на Близькому Сході і служить важливим експортним терміналом для саудівської нафти. Його потужність становить 550 тис. барелів на добу.

Рух суден через Ормузьку протоку різко скоротився, свідчать дані компанії Kpler, яка відстежує їхній рух. Через цю протоку проходить приблизно 20% всіх світових нафтових потоків. Крім того, закриття протоки загрожує ринку нафтопродуктів, особливо авіаційного пального. Європа закуповує 45% свого авіапальногона Близькому Сході, зазначив Лоїк Буїссон з Kpler.

Аналітики Citi підвищили короткостроковий прогноз для котирувань Brent на $15, до $85 за барель. Експерти банку очікують, що цього тижня ціна Brent коливатиметься в діапазоні від $80 до $90 за барель. У разі подальшого розростання конфлікту котирування можуть досягти $120 за барель.

Водночас аналітики Goldman Sachs підтвердили прогнози для Brent і WTI на четвертий квартал, що передбачають зниження цін до $60 і $56 за барель відповідно.

"Ризики для нашого прогнозу зміщені в бік підвищення, проте минулий досвід підказує, що стрибки цін на тлі геополітичних шоків і/або тимчасових проблем з поставками виявляються короткочасними", - написали аналітики банку.

