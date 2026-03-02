Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна має шанс наростити експорт кукурудзи на 8,3% у поточному сезоні — оцінка УКАБ

10:10 02.03.2026 |

Новини АПК

Україна в 2025/2026 маркетинговому році експортує 23,8 млн тонн кукурудзи, що на 8,3% більше за показники попереднього сезону.

Як повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу, відбувається поступове відновлення обсягів виробництва кукурудзи після окупації частини території України російськими військами.

"Відповідно до прогнозів, у 2025/2026 МР обсяги врожаю сягнуть 29,9 млн тонн, що на 11,2% більше, порівнюючи з минулим маркетинговим роком, хоча і на 6,8% менше за середній показник останніх 5 років", - сказано в повідомленні.


Ключові показники

Як зазначається, покращення валового збору завдяки збільшенню посівних площ: у 2025/2026 МР аграріям вдалося збільшити площі під кукурудзою на 11,6% - до 4,5 млн га, але цей показник на 3,9% менше за середній за останні 5 років.

Проте сезон відзначився складними погодними умовами: сильні осінні дощі призвели до затяжних жнив, які досі тривають. Через це середня врожайність склала 6,6 тонн на гектар, що на 0,3% менше, ніж у попередньому МР.

Попри це, саме розширення площ дозволило наростити валовий збір на 11,2% - до 29,9 млн тонн.


Експорт кукурудзи

У 2024/25 МР експорт кукурудзи скоротився на 25,6%, склавши 22 млн тонн.

Скорочення експорту було зумовлене нижчим обсягом виробництва кукурудзи та значним зменшенням перехідних запасів - з 6,4 млн тонн у 2023/24 МР до 3,7 млн тонн у 2024/25 МР.

"Відновлення обсягів виробництва у 2025/26 МР надасть змогу наростити експорт до 23,8 млн тонн", - зазначили в УКАБ.


Внутрішнє споживання

Внутрішнє споживання кукурудзи здебільшого направлене на кормові потреби: загальне внутрішнє споживання кукурудзи в Україні в 2025/2026 МР оцінюється на рівні 6,2 млн тонн. 

Із цього обсягу більша частка - 5,2 млн тонн - буде використана як корм для тварин.

Окрім того, 182 тис. тонн призначено для насіннєвих потреб, а 418 тис. тонн спрямують на непродовольчу переробку. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0996
  0,1085
 0,25
EUR
 1
 50,8661
  0,1583
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,10 0,23 43,2300  0,10 0,23
EUR 50,6952  0,16 0,31 50,7131  0,16 0,31

