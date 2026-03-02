Авторизация

Перелік порушень у дорожньому будівництві за результатами перевірки Рахункової палати

08:46 02.03.2026 |

Економіка

Рахункова палата виявила порушення під час аудитів у сфері дорожнього будівництва. 

Як повідомили в Рахунковій палаті, зокрема, серед них:

  • недостатній рівень претензійно-позовної роботи, що призвело до втрати гарантій на відшкодування за неналежно виконане будівництво;
  • порушення норм законодавства у сфері містобудівної діяльності;
  • перерахування коштів підрядникам за невиконані роботи;
  • недоліки планування та інші.

    • "Про виявлені під час згаданих аудитів ознаки кримінальних правопорушень ми повідомили правоохоронним органам. На сьогодні ці матеріали включені до кількох кримінальних проваджень і станом на 2025 рік усі вони в процесі розслідування", - заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

    Дороги в Україні

    Раніше голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що недофінансування дорожніх ремонтів у 2026 році перевищує 90%. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

