"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Перелік порушень у дорожньому будівництві за результатами перевірки Рахункової палати
08:46 02.03.2026 |
Рахункова палата виявила порушення під час аудитів у сфері дорожнього будівництва.
Як повідомили в Рахунковій палаті, зокрема, серед них:
"Про виявлені під час згаданих аудитів ознаки кримінальних правопорушень ми повідомили правоохоронним органам. На сьогодні ці матеріали включені до кількох кримінальних проваджень і станом на 2025 рік усі вони в процесі розслідування", - заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.
Дороги в Україні
Раніше голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що недофінансування дорожніх ремонтів у 2026 році перевищує 90%.
|
|
ТОП-НОВИНИ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Спотові ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 20% і торгуються вище $470 за тис. куб. м
|В Україні у січні зафіксовано скорочення вантажних і пасажирських перевезень — дані Держстату
|Україна має шанс наростити експорт кукурудзи на 8,3% у поточному сезоні — оцінка УКАБ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Лютий у цифрах: відбір газу зі сховищ України становив 42 млн кубометрів на добу
|Нафта дорожчає на 6%, Brent торгується по $77,6 за барель
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL
|OpenAI представила кастомний ChatGPT, що відстежує корпоративне листування
|Світовий ринок водневих авто показав зростання майже на 25% у 2025-му
|Google додала Gemini в адресний рядок Chrome