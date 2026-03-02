Авторизация

Нафта дорожчає на 6%, Brent торгується по $77,6 за барель

Ціни на нафту різко зростають вранці в понеділок через американські удари по Ірану і побоювання перебоїв поставок палива з регіону.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:19 кч зростає на $4,77 (6,55%), до 77,64 за барель. Минулої п'ятниці контракт подорожчав на $1,73 (2,45%), до $72,48 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $4,24 (6,33%), до $71,26 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підскочила на $1,81 (2,78%), до $67,02 за барель.

Як повідомлялося, в суботу США та Ізраїль розпочали військові дії проти Ірану. Вони завдали понад тисячу ракетних ударів по низці іранських міст, зокрема по резиденціях політичного і військового керівництва країни. В результаті атаки загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Рух суден через Ормузьку протоку різко скоротився, повідомляє The New York Times з посиланням на дані компанії Kpler, яка відстежує рух суден. За інформацією фірми, наразі рух продовжують лише іранські танкери. Через цю протоку проходить приблизно 20% всіх світових нафтових потоків.

Зокрема, транспортна компанія Maersk повідомила, що призупиняє рейси всіх своїх суден через Ормузьку протоку, аж до подальших вказівок. У компанії пояснили, що це рішення продиктоване турботою про безпеку екіпажів, суден і вантажів, що перевозяться клієнтами Maersk.

"Відповідні дії Ірану включають атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці, і загрози для поставок нафти серйозно зросли", - написав аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Аналітики Citi прогнозують, що Brent торгуватиметься в діапазоні від $80 до $90 за барель.

Тим часом "вісімка" ОПЕК+ на онлайн-зустрічі в неділю погодила збільшення виробничого плану на квітень на 206 тис. барелів на добу. У першому кварталі 2026 року видобуток не змінювався через сезонне зниження попиту.

Загальна квота альянсу з урахуванням компенсаційних графіків для низки країн за надвиробництво в минулі місяці складе 37,989 млн б/д. Це означає, що приріст видобутку може скласти 166 тис. б/д.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США скоротилася на дві і склала 407 одиниць. Кількість газових бурових збільшилася на одну, до 134 одиниць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

