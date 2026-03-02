Фінансові новини
- |
- 02.03.26
- |
- 12:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лютий у цифрах: відбір газу зі сховищ України становив 42 млн кубометрів на добу
09:14 02.03.2026 |
У лютому відбір природного газу з підземних газосховищ в середньому склав 42 млн куб. м/добу завдяки власному видобутку та імпорту.
Про це пише "Інтерфакс Україна".
"Рівень запасів природного газу в ПСГ України достатній для впевненого проходження ОЗП, на відміну до минулорічної ситуації, коли ми мали екстремально низькі запаси", - повідомила ексміністерка Ольга Буславець.
За її словами, середній відбір газу з українських ПСГ за останні три роки складав 54 млн куб. м/добу.
Своєю чергою, за даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), в поточному місяці чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням ре-експорту та транзитного short-haul 3-6 млн куб. м/добу) коливається у діапазоні 17-26 млн куб. м/добу з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликих обсягів з боку Молдови/Румунії.
Наразі споживання газу в Україні залежно від зовнішньої температури повітря коливається в межах 100-110 млн куб. м/добу .
Завдяки виділеним з державного бюджету 8,4 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів уряд спільно з "Нафтогазом" у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд куб. м газу.
За рахунок систематичного імпорту, напередодні опалювального сезону 2025-2026 років держава забезпечила наповнення підземних газових сховищ (ПСГ) на запланованому рівні - 13,2 млрд куб. м газу, говориться у повідомленні.
Своєю чергою, в лютому цього року перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами зустрічі з першим віцепрезидентом ЄБРР Грегорі Гайєттом, заявив, що Україна отримає EUR160 млн на закупівлю газу, які будуть перерозподілені з інших проєктів.
Шмигаль вказав, що раніше виділені ЄБРР EUR500 млн НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу та додаткових EUR85 млн від Норвегії дали змогу сформувати необхідні обсяги ресурсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Спотові ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 20% і торгуються вище $470 за тис. куб. м
|В Україні у січні зафіксовано скорочення вантажних і пасажирських перевезень — дані Держстату
|Україна має шанс наростити експорт кукурудзи на 8,3% у поточному сезоні — оцінка УКАБ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Лютий у цифрах: відбір газу зі сховищ України становив 42 млн кубометрів на добу
|Нафта дорожчає на 6%, Brent торгується по $77,6 за барель
Бізнес
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL
|OpenAI представила кастомний ChatGPT, що відстежує корпоративне листування
|Світовий ринок водневих авто показав зростання майже на 25% у 2025-му
|Google додала Gemini в адресний рядок Chrome