НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Квоту видобутку нафти у квітні підвищено на 206 тис. б/д — рішення ОПЕК+

Вісім країн ОПЕК+ ухвалили рішення про збільшення квот на видобуток нафти на квітень на 206 тис. барелів на добу "з огляду на стабільні глобальні перспективи світової економіки та здорові ринкові показники, що відображаються в низьких запасах нафти", йдеться в пресрелізі ОПЕК.

Почавши повертати на ринок раніше запроваджені обмеження в 1,65 млн б/д у жовтні минулого року, учасники угоди збільшували квоти на 137 тис. б/д, але на перший квартал 2026 року було взято паузу в нарощуванні з огляду на сезонне зниження попиту.

Наступну зустріч "вісімки" заплановано на 5 квітня.

ОПЕК у комюніке зазначає, що рішення про підвищення видобутку в квітні ухвалено з огляду на стабільні перспективи глобальної економіки, а також здоровий ринок, що знаходить відображення в низьких світових запасах нафти.

"Країни продовжать уважно відстежувати і оцінювати ситуацію на ринку. В рамках постійних зусиль із підтримки стабільності ринку вони підтвердили важливість обережного підходу та збереження гнучкості для продовження призупинення або скасування додаткових добровільних коригувань видобутку, включно з раніше введеними добровільними коригуваннями в розмірі 2,2 млн барелів на добу, оголошеними в листопаді 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Вісім учасників ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) запровадили два пакети обмежень видобутку - обсягом 2,2 млн б/д і 1,65 млн б/д. Останній спершу діяв до кінця 2026 року, але у вересні, після прискореного повернення на ринок обсягів у межах пакета 2,2 млн б/д, "добровольці" розпочали активне відновлення обмежень на 1,65 млн б/д: у жовтні, листопаді та грудні - по 137 тис. б/д щомісяця. Після цього вони взяли паузу в нарощуванні видобутку на перший квартал 2026 року.

Раніше в ОПЕК наголошували, що міністри "вісімки" мають намір діяти гнучко й залежно від ситуації на ринку готові "частково або повністю" відновити обмеження видобутку - як у межах 1,65 млн б/д, так і щодо 2,2 млн б/д, які вже були повністю повернуті на ринок.

Обговорення "вісімки" відбувалися на тлі ескалації конфлікту навколо Ірану. У суботу вранці США та Ізраїль завдали серії авіаударів по Ісламській Республіці. У відповідь Іран здійснив ракетну атаку по Ізраїлю, а також завдав ударів по об'єктах у низці країн Перської затоки та на Близькому Сході.

Унаслідок американсько-ізраїльських ударів загинули верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, а також кілька високопосадовців військового керівництва Ісламської Республіки.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) напередодні перекрив Оманську протоку, що з'єднує Перську й Оманську затоки, для судноплавства: комерційні судна отримують повідомлення від КВІР про заборону проходу через протоку, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти і СПГ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Бізнес