Перші аукціони 2026 року: Держгеонадра продали найдорожчу ліцензію на видобуток графіту

12:28 02.03.2026 |

Економіка

Державна служба геології та надр провела перші у 2026 році електронні торги з продажу шести спеціальних дозволів на користування надрами. Очікувана сума надходжень до держбюджету становить 45,75 млн грн.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України провела електронні торги з продажу шести спеціальних дозволів на користування надрами. Через систему Prozorro.Продажі реалізовано ліцензійні ділянки надр із покладами лабрадориту, бурого вугілля, піску, сапропелю, графітової руди та вапняку на загальну суму 45 749 893,15 гривень», - ідеться в повідомленні.

У службі зауважують, що на електронних торгах зафіксовано істотне підвищення вартості окремих лотів порівняно з початковими цінами.

Максимальне зростання - у 15 разів - відбулося під час продажу спецдозволу на видобування сапропелю на Волині. Переможець торгів, ТОВ «Волиньсапрофос», запропонував за лот 5 млн грн за стартової ціни у 330,4 тис. грн.

Найдорожчою проданою ліцензією став дозвіл на видобуток графітової руди на ділянці Майданська Буртинського родовища у Хмельницькій області. Його за 31,7 млн грн придбало ТОВ «Солартек Еско», дочірнє підприємство чеського холдингу Solartec. Пропозиція переможця майже втричі перевищила стартову ціну спецдозволу.

Аукціони з продажу ще п'яти спеціальних дозволів на користування надрами, які були заплановані на сьогодні та не відбулися, будуть оголошені протягом трьох робочих днів.
 

