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Банки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019г - опрос WSJ
10:50 26.12.2018 |
Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal.
Нефть североморской марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более $69 за баррель вместо ожидавшихся в ноябре около $77 за баррель, прогнозируют 13 представителей инвестиционных банков, участвовавших в опросе.
Для североамериканской WTI оценка снижена с примерно $70 до чуть более $63 за баррель.
Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела в понедельник на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.
Во вторник биржи США и Великобритании закрыты в связи с празднованием Рождества по григорианскому календарю.
В начале октября цены на Brent и WTI поднимались до самых высоких отметок за четыре года, но с тех пор рухнули более чем на треть.
Новые договоренности ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня не смогли остановить падение.
"Следующий год для нефтяного рынка будет не менее сложным, чем уходящий, в том числе из-за того, что мировая экономика теряет темпы роста, что может ослабить спрос", - отмечает глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг.
Вместе с тем он считает, что в 2019 году ОПЕК+ все же удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке.
"Сочетания сокращений ОПЕК+, ограничений нефтедобычи в Канаде и дальнейшего снижения иранского экспорта в связи с санкциями должно быть достаточно, чтобы вернуть запасы в развитых странах до уровня ниже среднего показателя за пять лет", - заявил WSJ нефтяной аналитик Jefferies Джейсон Гаммел.
В октябре эти запасы подскочили на 5,7 млн баррелей - до 2,872 млрд баррелей, сообщило ранее в декабре Международное энергетическое агентство. Впервые с марта показатель превысил средний уровень за последние пять лет.
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