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Гуртовий ринок пального продовжує працювати на холостих обертах

Гуртовий ринок пального продовжує працювати на холостих обертах

 

Цього тижня основними драйверами цін на дизельне пальне були європейські котирування при зростаючому валютному курсі й значна кількість пропозицій на тлі незначного попиту. Неоднозначна тенденція на зовнішньому ринку призвела до цінової гойдалки. Особливо це було помітно в середині тижня, коли цінники змінювалися декілька разів на день. Але від повноцінної реакції на зовнішні чинники ринок стримувала значна кількість пропозицій.

З 18 по 21 березня дизельне пальне в Європі впало в середньому на $36/т (або 1,4 грн/л): у Середземномор'ї - до $807-832/т, на півночі - до $826-842/т. З початку березня котирування знизилися на $26/т (1 грн/л).

Водночас курс долара зріс на 0,15 грн, за 17 днів березня - на 1,15 грн/$ (+3%). Це виступило компенсатором зниження котирувань.

Кількість пропозицій на дунайських базисах зросла, про нещодавній легкий дефіцит усі швидко забули. Як кажуть у паливних компаніях, до кінця тижня пропозиції будуть зростати за рахунок надходження нового ресурсу.

«Невеликі затримки постачання пального є, але на ціни це сильно не впливає», - зазначили в компанії УНТК.

Наразі вартість дизпального на цьому напрямку стартує від 43,80 грн/л. На нижній межі пропонують ресурс «Фактор» (43,80 грн/л), «Універсум Газ» (43,80 грн/л), Continental Trade (43,85 грн/л).

На заході ціни на пальне коливаються у межах 45,20-46,50 грн/л. Найнижчими цінами відзначилися той же «Універсум Газ» (45,20 грн/л), «Ойл Старт» (45,45 грн/л) і GTS Trading (45,25 грн/л).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 18 по 22 грудня середня вартість дизпального збільшилася на 0,40 грн/л, до 46,31 грн/л.

Гуртовий ринок пального продовжує працювати на холостих обертах

 

Через блокування польського кордону окремі компанії з заходу і центру змушені шукати ресурс на півдні.

«Південним ресурсом ми забезпечуємо свої об'єкти у центральній частині країни. Крім того, ціна там привабливіша, ніж якщо везти його в об'їзд польського кордону», - зазначили в одній із паливних мереж із заходу.

Зазначимо, що на ринок починає надходити літня марка ДП. Але, зі слів трейдерів, масово перехід на цей вид палива відбудеться вже у квітні.

«Імпортувати літо почнемо, як тільки завод у Греції розпочне його відвантажувати. Гадаю, це буде в квітні», - розповіли в одній із компаній.

На кордоні без змін

Блокування польсько-українського кордону продовжує бити по імпорту дизелю з Польщі й країн Балтії. У березні середньодобове постачання знизилося до 2,9 тис. т, що на 18% менше, ніж у лютому, й на 38% - ніж у січні. Імпорт з країн Балтії зменшився до 1,16 тис. т, відповідно на 30% і 41%.

«Наразі бензовоз за місяць робить дві ходки через польський кордон. Це в кращому разі. В об'їзд - іще менше. Залізниця працює, але терміни доставки теж тривалі», - розповів один зі співбесідників.

Основний постачальник пального у березні - Румунія. Середньодобове постачання з цього напрямку перевищує польське на 7%. Але слід зазначити, що середньодобовий імпорт за 17 днів поточного місяця з Румунії теж знизився на 10% порівняно з лютим і на 25% - із січнем (3,13 тис. т).

Гуртовий ринок пального продовжує працювати на холостих обертах

 

Через шторми й черги у Босфорі постачання дизельного пального відчутно просіло. За даними Консалтингової групи «А-95», відвантаження ресурсу на цьому базисі знизилося в два рази. Загалом за 17 днів березня середньодобовий імпорт ДП на дунайському напрямку (4,6 тис. т) зменшився на 20%. Це при тому, що у березні багато хто очікував активізації.

Гуртовий ринок пального продовжує працювати на холостих обертах

 

Наразі головною проблемою гуртових трейдерів лишається низька маржинальність, яку не вдається побороти навіть у періоди відносного дефіциту, не кажучи вже про стандартний для ринку перелив. Є всі ознаки того, що ринок знову накриває хвиля податкових схем, яка не передбачає заробітку на маржі. Як упоратися з цією ситуацією, наразі незрозуміло.

За матеріалами: EnKorr
 

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