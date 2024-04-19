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Ослаблення дизельного ринку стає проблемою для нафти — Bloomberg
13:01 19.04.2024 |
Глобальний ринок дизельного пального погіршується, що є тривожним економічним сигналом і підґрунтям для роздумів для нафтових трейдерів.
У Європі, США й Азії ф'ючерсні ринки впали до того, що називається контанго, коли більш швидкі ціни не вимагають надбавок. Це зазвичай розглядається як ознака слабкості.
«Існує справжня слабкість фізичного ринку, що відображається у зростанні контанго у ф'ючерсних контрактах на дизель, - сказав Тамас Варга, аналітик брокерської компанії PVM. - Є загальне відчуття псування настроїв».
Дизель - важлива складова попиту на нафту. Паливо використовується для живлення важкої промисловості, наприклад сільського господарства й гірничої промисловості, а також для легкових і вантажних автомобілів.
Крім газойлю, який є аналогічним продуктом, але з більшим вмістом сірки, 2022 року було спожито близько 28,2 млн барелів, за даними Енергетичного інституту Review of World Energy. Згідно з оприлюдненими даними, загальний попит на нафту того року становив близько 97,3 млн барелів на день (б/д).
Але ознаки анемічного споживання пального з'являються, навіть якщо це все одно може бути періодом слабкості.
Згідно з даними Управління енергетичної інформації, показник попиту в США - кількість постаченого дистилятного палива - становив у середньому 3,66 млн б/д 2024 року, що є найгіршим початком року з 2016 року й значно нижче від рівня 2020 року, коли Covid впливав на споживання.
У Європі, де водії відходять від викопного палива, продажі пішли вниз. Французькі продажі як не дорожнього, так і дорожнього дизелю в березні впали на 12% у річному обчисленні. Останні дані з Німеччини, Італії й Великобританії також вказують на річне зниження.
Навіть у Китаї, двигуні зростання попиту на нафту, слабке місцеве споживання спричиняє стрімке зростання експорту. Дизельні настрої в Шаньдуні, де так звані нафтопереробні заводи (НПЗ) «чайники» орієнтовані на виробництво палива, є м'якими.
Зі слів Джеймса Ноеля-Бесвіка, аналітика Sparta Commodities, головні ведмежі основи ринку включають повільне відновлення економіки в основних регіонах і значне збільшення потужностей з виробництва дизельного пального в Африці, на Близькому Сході й у Мексиці.
Показником, наскільки слабким став ринок, є те, наскільки легко він упорався з падінням пропозиції з росії, де удари українських безпілотників призвели до збою в роботі НПЗ країни.
Дані аналітичної компанії Kpler показують, що російські постачання становили в середньому 740 тис. б/д за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% менше порівняно з середнім показником у цю пору року між 2019 і 2023 роками.
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