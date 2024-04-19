Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ослаблення дизельного ринку стає проблемою для нафти — Bloomberg

 

Глобальний ринок дизельного пального погіршується, що є тривожним економічним сигналом і підґрунтям для роздумів для нафтових трейдерів.

У Європі, США й Азії ф'ючерсні ринки впали до того, що називається контанго, коли більш швидкі ціни не вимагають надбавок. Це зазвичай розглядається як ознака слабкості.

«Існує справжня слабкість фізичного ринку, що відображається у зростанні контанго у ф'ючерсних контрактах на дизель, - сказав Тамас Варга, аналітик брокерської компанії PVM. - Є загальне відчуття псування настроїв».

Дизель - важлива складова попиту на нафту. Паливо використовується для живлення важкої промисловості, наприклад сільського господарства й гірничої промисловості, а також для легкових і вантажних автомобілів.

Крім газойлю, який є аналогічним продуктом, але з більшим вмістом сірки, 2022 року було спожито близько 28,2 млн барелів, за даними Енергетичного інституту Review of World Energy. Згідно з оприлюдненими даними, загальний попит на нафту того року становив близько 97,3 млн барелів на день (б/д).

Але ознаки анемічного споживання пального з'являються, навіть якщо це все одно може бути періодом слабкості.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації, показник попиту в США - кількість постаченого дистилятного палива - становив у середньому 3,66 млн б/д 2024 року, що є найгіршим початком року з 2016 року й значно нижче від рівня 2020 року, коли Covid впливав на споживання.

У Європі, де водії відходять від викопного палива, продажі пішли вниз. Французькі продажі як не дорожнього, так і дорожнього дизелю в березні впали на 12% у річному обчисленні. Останні дані з Німеччини, Італії й Великобританії також вказують на річне зниження.

Навіть у Китаї, двигуні зростання попиту на нафту, слабке місцеве споживання спричиняє стрімке зростання експорту. Дизельні настрої в Шаньдуні, де так звані нафтопереробні заводи (НПЗ) «чайники» орієнтовані на виробництво палива, є м'якими.

Зі слів Джеймса Ноеля-Бесвіка, аналітика Sparta Commodities, головні ведмежі основи ринку включають повільне відновлення економіки в основних регіонах і значне збільшення потужностей з виробництва дизельного пального в Африці, на Близькому Сході й у Мексиці.

Показником, наскільки слабким став ринок, є те, наскільки легко він упорався з падінням пропозиції з росії, де удари українських безпілотників призвели до збою в роботі НПЗ країни.

Дані аналітичної компанії Kpler показують, що російські постачання становили в середньому 740 тис. б/д за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% менше порівняно з середнім показником у цю пору року між 2019 і 2023 роками.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес