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Крок назад, два вперед: гуртові ціни на пальне поступово зростають
13:43 19.02.2024 |
За тиждень гуртові партії дизпального додали близько 1 грн/л, бензинів - 0,75 грн/л. Упевненіше здорожчання гальмується наявними запасами, а також традиційними таємницями ціноутворення в окремих трейдерів. Про це зазначають джерела enkorr на ринку.
Трейдери уважно спостерігають за світовим ринком, який стає абсолютно непередбачуваним. Якщо в першій половині лютого вартість палива в Європі зростала на тлі обмежених постачань, то починаючи з 12 лютого демонструє невизначеність. Станом на 14 лютого за день котирування бензину знизилися на $8/т, дизельного пального - на $21/т. Так, вартість бензину в Середземномор'ї становила $857-877/т, дизелю - $868-888/т, на півночі Європи - $903/т і $883-888/т відповідно.
Але загалом із 1 по 14 лютого приріст котирувань бензину в Європі в середньому становив $48/т (або 1,6 грн/л), а ДП - $20/т (0,76 грн/л).
Прибиті залишками
Залишки більш дешевого пального, придбаного в січні, й низький попит на ринку продовжують стримувати ціни.
«Зараз більшість компаній пропонує ресурс дешевше, ніж собівартість поточних оперативних постачань. Залишків дуже багато», - зазначили в одній із паливних компаній.
«Така ситуація зберігатиметься, поки не повернеться попит, і більш дешевий ресурс почне реалізовуватись швидше», - прокоментували в іншій.
Попит низький, а конкуренція висока. У січні бензин везло 96 імпортерів (майже як у грудні), дизельне пальне - 242 компанії (-5%).
Протягом тижня діапазон цін на дизельне пальне звузився. Так, станом на 16 лютого на півдні вартість ДП становила 44,25-45 грн/л, хоча ще на початку тижня це було 43,75-45,75 грн/л .
Найнижчу ціну на ДП зафіксовано у компанії «Фактор». Але найбільш «ходовий» діапазон цін на дунайських базисах - 44,4-44,5 грн/л. За такою ціною можна придбати ресурс у «Континенталь Трейд», Oil Start, «Універсум газ», ТД «Український Термінал», «Кворум», «УНТК». Дехто з них стверджував, що фактично ця ціна відповідає поточній собівартості.
На заході вартість ресурсу варіювалась у діапазоні 45,30-47 грн/л. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», найбільш конкурентоздатна пропозиція була у «Мартін Трейду»: 45,30 грн/л.
Характерно, що на «бочках» у західних регіонах ціна на дизпальне подекуди була аналогічною.
Щодо бензину, то на півдні верхня межа діапазону цін збільшилася на 0,50 грн/л - до 46 грн/л, на заході - на 0,75 грн/л, до 45,75 грн/л.
Новий іспит зі старими учасниками
З 9 лютого польські фермери поновили блокування польсько-українського кордону. Спочатку вони заблокували п'ять пунктів перетину: «Дорогуськ-Ягодин», «Гребенне-Рава-Руська», «Шегині-Медика», «Долгобичув-Угринів» і «Зосин-Устилуг». А вже 16 лютого ближче до обіду до вищезазначених КПП додався і «Краківець-Корчова».
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що станом на ранок 17 лютого найбільше скупчення вантажівок було зафіксовано напроти пунктів перетину «Краківець» (1 600 вантажівок) і «Ягодин» (550). Всього на шести ПП з боку Польщі очікують на в'їзд 3 000 вантажних автомобілів.
Зі слів представників паливних компаній, ситуація на кордоні стабільно складна.
«Руху майже немає», - розповів один із трейдерів.
За повідомленням Демченка, 16 лютого ПП «Шегині» перетнуло 45 вантажівок в обидва боки (25 в бік України), «Ягодин» - 140 авто, з яких 108 в напрямку України. Згідно з даними сервісу «єЧерга», очікування на виїзд порожніх вантажівок у Ягодині становило понад 11 місяців.
Трейдери вважають, що нове блокування вже не вплине на ринок пального.
«Наразі багато дешевих залишків, є постачання з півдня. Ціни на ринку в більшості нижчі від собівартості лютневого ресурсу, тому навряд чи страйк якось вплине», - зазначив один з імпортерів на півдні.
«Якщо ціни підуть угору, то за рахунок європейських котирувань, а не через протест польських фермерів», - додали в іншій.
За оперативними даними Консалтингової групи «А-95», з 9 по 14 лютого середньодобова кількість бензовозів, які перетнули кордон у бік України, зменшилася порівняно з показниками перших 8 днів лютого: з бензином - на 2 вантажівки, до 13, ДП - на 7 авто, до 45.
Литва, знову гудбай?
У лютому середньодобовий імпорт бензину становив 2,17 тис. т, що на 37% менше, ніж за аналогічний період січня, дизельного пального - 13,13 тис. т (+21%).
Наразі увагу прикуто до балтійського напряму постачань, який під час минулих блокувань постраждав найбільше через довге логістичне плече. Найімовірніше, скорочення вже має місце, принаймні минулого тижня частка автомобільних постачань бензину з Польщі й країн Балтії впала майже вдвічі.
Паливні компанії вже анонсували здорожчання бензину Orlen Lietuva.
«Ціни на бензин від Orlen наступного тижня піднімаються на 1,3-1,5 грн (залежності від курсу валюти)», - повідомила компанія «УНТК» на своєму telegram-каналі.
Своєю чергою частка імпорту бензину з Румунії зросла на тижні з 22% до 36%, причому майже весь обсяг заїхав залізницею.
На тлі великих запасів ситуація наразі не викликає великої стурбованості. Ймовірно, що гуртові ціни продовжать зростати. Роздріб уже підхопив цю естафету.
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