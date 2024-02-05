Дрібногуртові ціни на пальне потроху зростають, відчуваючи тиск зовнішнього ринку

Але через низький попит і достатню кількість пропозицій ціни не повною мірою реагують на зовнішні стимули, подекуди залишаючись нижчими за собівартість нових партій імпортного ресурсу.

З 26 січня по 1 лютого європейські котирування дизельного пального зросли на $19/т: в Середземномор'ї - до $851- 869/т, на півдні - до $859-868/т. А ось ціни на бензин за підсумками останніх п'яти днів зменшилися на $4/т, до $808-826/т і $858/т. В цілому за січень зовнішній ринок зріс на $55-62/т по бензину і на $97-106/т по ДП.

Кордони працюють

Станом на ранок 1 лютого рух через польсько-український кордон був досить інтенсивний. Як передає «Укрінформ» за посиланням на ефір телемарафону «Єдині новини», речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що зараз за добу через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» в обох напрямках проходять від 1000 до 1400 вантажівок, «Корчова-Краківець» - 600, через «Гребенне-Рава-Руська» і «Медика-Шегині» - по 500 вантажівок за добу.

Розблокування українського кордону з Польщею продовжує впливати на постачання дизельного пального автомобільним транспортом, що збільшується другий тиждень поспіль. Минулого тижня бензовозами з Польщі і країн Балтії ввезено 15,63 тис. т дизелю, що на 35% більше, ніж попереднього тижня.

Водночас постачання бензину з цих напрямків бензовозами зменшилося на 10%, до 2,43 тис. т.

На початку тижня на Мажейкяйському НПЗ (Orlen Lietuva) сталася аварія на установці каталітичного крекінгу. Учасники ринку говорять, що це поки що не позначилося на постачанні пального із заводу в Україну.

«Але на наступний тиждень Orlen значно збільшив премію на пальне: на бензин вона зросла на $27/т, на ДП - на $64/т», - розповів один з імпортерів литовського пального.

Станом на 2 лютого українські компанії збільшили ціни на пальне, відвантажене з литовських базисів наступного тижня. Згідно з telegram-каналом компанії «УНТК», вартість бензину залежно від базису зросла на 0,5-0,6 грн/л, до 41,00-41,5 грн/л, ДП - на 2,00-2,2 грн/л, до 42,5-43,2 грн/л.

Рух бензовозів через українсько-румунський кордон відбувається в штатному режимі. Згідно з сервісом «єЧерга», станом на 2 лютого через КПП «Порубне-Сірет» на виїзд з України в черзі всього 47 авто.

Трейдери відмічають значне покращення відвантаження дизельного пального залізничним транспортом із Констанци. За їхніми словами, причиною цього є зниження попиту на залізничні партії.

Загалом з 22 по 28 січня імпорт ДП в країну бензовозами зріс порівняно з минулим тижнем на 9%, до 25,4 тис. т, і на 19% більше, ніж за останні сім днів грудня.

Водночас на 35% збільшилося постачання дизелю залізничним транспортом, до 54,1 тис. т. Зростання було зафіксоване на всіх напрямках.

Як раніше повідомляв enkorr, на цьому тижні компанія GTS розпочала постачання дизельного пального залізницею на захід України.

3 22 по 28 січня загальний обсяг імпорту бензину знизився всього на 90 т, до 5,01 тис. т, а порівняно з кінцем грудня збільшився на 5%. Постачання залізницею зменшилося на 7%, до 14,9 тис. т. Це відбулося за рахунок скорочення удвічі імпорту зі Словенії і відсутності залізничних партій із Литви.

Ціни зросли

Попит на пальне в країні залишається низьким. Але на цьому тижні трейдери з півдня країни відмічали незначне пожвавлення.

З 29 січня по 2 лютого на півдні ціна на дизельне пальне варіювалися в межах 42,75-45 грн/л. В кінці тижня компанія «Ексон Юк» (відноситься до групи «Трейд Коммодіті») вийшла на ринок із пропозицією зимового пального за ціною на 0,7-0,8 грн/л (43,2-43,3 грн/л) дешевше, ніж середня по регіону.

По верхній межі пропонують ДП WOG, «Мартін Трейд», «Альянс Енерго Трейд». Водночас станом на 2 лютого вартість імпортного ресурсу у «Континенталь Трейд» становить 43,45 грн/т, «Кворум» - 43,4 грн/л, «УНТК» - 43,8 грн/л.

«Наразі продаємо ресурс з мінімальною націнкою, маржі немає», - поділились поточними результатами в одній із компаній.

На заході дизель пропонували по 43,25-45,5 грн/л. Зазначимо, що паливним компаніям, які працюють на цьому напрямку, продовжує доїжджати ресурс, законтрактований ще в грудні за цінами, нижчими ніж зараз.

Торгівля бензинами А-95 на західному напрямку була в межах 42,75-45 грн/л, в південних регіонах країни цей же ресурс торгувався в діапазоні 42,5-45,5 грн/л.

Європейські котирування і курс валют залишаються основними факторами, які підштовхують ціни на пальне вгору. «Тижневі контракти з Литви 100-відсотково будуть вищі, ніж цього тижня. Але щодо інших цін сказати важко, оскільки котирування не мають сталої динаміки», - поділився думкою один з імпортерів.