Наторгувалися: ринок пального засинає

Тиждень, що минув, пройшов напрочуд спокійно. Ціни на дизпальне повільно падали разом зі снігом, а ціни на бензин замерзли разом з кригою. Остаточно стабілізувало цю зимову картину часткове розблокування польського кордону. Схоже, ринок впевнено йде на зимові канікули.

З 11 по 14 грудня вартість бензину в Середземномор'ї й на півночі Європи збільшилася на $21/т, до $745-767/т і $784/т відповідно. Дизпальне здешевшало в середньому на $7/т, до $751-772/т і $763-774/т відповідно. А ось із початку грудня котирування просіли в середньому на $33/т для бензину і на $50/т для дизпального. У цьому ж напрямі поплив і внутрішній український ринок.

Страйкарі, гоу хоум!

Оптимістичною новиною цього тижня стало розблокування 11 грудня одного з найбільших польсько-українських КПП «Ягодин-Дорогуськ». На жаль, на решті трьох («Корчова-Краківець», «Гребенне-Рава Руська» й «Шегині-Медика») ситуація не змінилась, але ми віримо у краще.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, 14 грудня КПП «Ягодин-Дорогуськ» перетнули 1,2 тис. вантажівок в обидва боки, що практично дорівнює докризовому рівню.

Згідно з оперативними даними enkorr, із 11 по 13 грудня загальний середньодобовий обсяг автоімпорту ДП зріс на 15% порівняно з першою декадою цього місяця, а ось бензину - зменшився на 6%.

Загалом за 10 днів грудня було імпортовано 30 тис. т бензину і 147 тис. т дизельного пального, що відповідно на 16% і 29% менше, ніж за аналогічний період листопада.

Усього за декаду постачання паливовозами з Польщі й країн Балтії становило 9% бензину й 6% ДП, тоді як до страйків це було 63% і 46% відповідно. Це свідчить про те, що принаймні у паливній сфері страйки нанесли удар саме по своїх.

Тепер черга за словацькими колегами, які теж ніяк не заспокояться. Щоправда, їхні потуги знову потрепіли фіаско, й 15 грудня Державна прикордонна служба України повідомила, що рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецьке» розблоковано. Тим часом згідно з сервісом «єЧерга», очікувати на виїзд за кордон тут доведеться близько 10 днів.

На південому напрямку ситуація залишалася більш-менш стабільною. 14 грудня через погодні умови прохід по Сулині було призупинено.

«Сьогодні-завтра його відновлять, тому це не позначится на ринку», - запевнив один з імпортерів.

Як раніше повідомляв enkorr, відвантаження дизельного пального з Констанци автотранспортом пришвидшилось і охоплює 1-2 дні. Ресурс, який пропонують українські компанії з цього базису, на цьому тижні здешевшав. Так, вартість дизелю з румуньского базису становила 38,40 грн/л (-0,30 грн/л), пише telegram-канал «УНТК».

А ось ситуація із завантаженням залізничних партій ДП залишається складною.

«Час очікування може становити один-два тижні», - повідомив один із трейдерів, констатуючи, що пришвидшити цей процес не вдається вже понад рік.

Ціни на ДП тануть

Зі слів представників паливних компаній, зараз на ринку баланс. Як влучно зазначив один зі співрозмовників, «ринок пішов на новорічні свята»: попит незначний.

Зазначимо, що зниження попиту на ДП призвело до превалювання на ринку більш дорогого імпортного ресурсу, який було привезено раніше, й це уповільнює зниження цін.

«У нас достатньо ресурсу на колесах, ціна якого - 42 грн/л. Тепер думаємо, що з ним робити: або «зливати» дешевше, або зливати на зберігання», - каже один із трейдерів.

Але ж стримати натиск нових, більш дешевих постачань складно. 15 грудня вартість пропозицій пробила психологічну позначку у 40 грн/л і становила 39,75-39,80 грн/л.

І це не межа, враховуючи, що наступного тижня кількість пропозицій на півдні зросте, низка компаній чекає на надходження ресурсу.

На заході ціни стартують від 41,5-41,75 грн/л, теж втрати - понад гривню за тиждень.

Отже, ринок дивиться вниз. Цьому сприяє зниження європейський котирувань і сезон низького попиту. Крім того, розблокування деяких погранпереходів покращить надходження ресурсу в західні й центральні регіони країни. Що лише прискорить зниження цін.