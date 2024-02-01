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Протягом січня на більшості АЗК країни вартість пального зменшувалась
16:55 01.02.2024 |
Цьому сприяли закупівельні ціни на пальне і низький попит. «Мертвий» сезон спонукав мережі боротися за кожного покупця, що вони і робили, знижуючи ціну.
Перший місяць 2023 року бензин марки А-95 в країні в середньому здешевшав на 0,74 грн/л, до 50,74 грн/л, А-95+ - на 0,36 грн/л, до 54,23 грн/л, і дизельне пальне - на 0,67 грн/л, до 50,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше здешевшало пальне в мережі Marshal - на 3 грн/л: вартість бензину А-95 становить 49 грн/л, ДП - 48 грн/л. Найменше - у мережі Chipo: ціна на А-95 знизилася на 0,18 грн/л, до 49,52 грн/л, на дизель - на 0,27 грн/л, до 49,35 грн/л.
На 2,5 грн/л зменшилася вартість бензину на АЗК VostokGaz (до 47,49 грн/л), а ось цінник на дизель знизився на 1 грн/л, до 48,99 грн/л.
У великих паливних мережах ОККО і WOG вартість пального не змінилась, а ось ресурс «Укрнафти» здешевшав на 1 грн/л. Бензин А-95 оператора можна придбати за 48,40 грн/л, А-95+ - за 50,40 грн/л, ДП - за 48,90 грн/л.
В АМІС ціни на пальне теж упали: А-95 здешевшав на 1,14 грн/л, до 51,11 грн/л, А-95+ - на 1,25 грн/л, до 52,99 грн/л, дизельне пальне - на 0,83 грн/л, до 51,18 грн/л.
У таких паливних ритейлів як «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7» і «Авіас» бензин А-95 у середньому зменшився у ціні на 0,96-1,13 грн/л, ДП - на 0,93-1,19 грн/л.
В інших мережах середнього цінового діапазону вартість пального впала на 0,24-1,5 грн/л (див. табл.).
Наразі різниця між середніми цінами на бензин марки А-95 мереж преміум- і дискаунт-сегментів становить 6,94 грн/л, на дизельне пальне - 7 грн/л.
Зазначимо, що наприкінці місяці в Європі ціни на пальне тримали висхідний тренд, що позначилося на вартості імпортного ресурсу. А це, у свою чергу, може позначитися на цінах на пальне на стелі.
«Ми - країна-імпортер нафтопродуктів, закуповуємо за світовими цінами. Якщо вони зростають, що зараз і відбувається, то ми теж це відчуємо. Тому я вважаю, вже цього тижня ми побачимо перше здорожчання, спершу в мережах, що торгують за мінімальними цінами, а протягом двох-трьох тижнів побачимо й реакцію великих мереж. Якщо ціни на нафту стабілізуються, то ціни на бензин мають зрости мінімум на кілька гривень. Ті партії, що вчора розмитнювались, уже були дорожчими», - зазначив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в радіоефірі «Громадського радіо».
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 січня по 1 лютого 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
48,14
|
-1,13
|
51,50
|
0,00
|
48,02
|
-1,19
|
Укрнафта
|
48,40
|
-1,00
|
50,40
|
-1,00
|
48,90
|
-1,00
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
52,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
51,11
|
-1,14
|
52,99
|
-1,25
|
51,18
|
-0,83
|
Shell
|
52,85
|
-1,14
|
56,49
|
-0,40
|
52,99
|
-0,50
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,10
|
-0,96
|
-
|
-
|
47,53
|
-0,96
|
KLO
|
51,69
|
+0,10
|
53,09
|
+0,10
|
52,09
|
+0,10
|
U.GO
|
49,51
|
-0,86
|
52,45
|
-1,00
|
49,51
|
-0,86
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
-
|
-
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
49,52
|
-0,18
|
-
|
-
|
49,35
|
-0,27
|
Авантаж 7
|
47,95
|
-1,00
|
-
|
-
|
47,95
|
-1,00
|
Prime
|
49,00
|
-1,50
|
-
|
-
|
49,50
|
-1,50
|
Укр-Петроль
|
48,00
|
0,00
|
-
|
-
|
49,00
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
-
|
-
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
49,61
|
-0,68
|
-
|
-
|
49,48
|
-0,80
|
Ovis
|
51,50
|
-1,00
|
54,90
|
-1,00
|
51,50
|
-1,00
|
VST
|
49,90
|
-0,24
|
-
|
-
|
48,76
|
-0,54
|
Marshal
|
49,00
|
-3,00
|
-
|
-
|
48,00
|
-3,00
|
Маркет
|
47,49
|
-1,50
|
-
|
-
|
47,99
|
-0,60
|
Олас
|
48,49
|
-0,50
|
-
|
-
|
48,49
|
-1,50
|
VostokGaz
|
47,49
|
-2,50
|
-
|
-
|
48,99
|
-1,00
|
Neftek
|
52,99
|
-1,00
|
55,49
|
-1,00
|
52,99
|
-1,00
|
Кворум
|
48,98
|
-1,00
|
-
|
-
|
49,48
|
-0,50
|
ZOG
|
50,50
|
-1,50
|
-
|
-
|
49,50
|
-1,50
|
Катрал
|
50,59
|
-0,40
|
-
|
-
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,00
|
-1,00
|
-
|
-
|
48,80
|
-1,00
|
RLS
|
47,90
|
-0,50
|
51,50
|
0,00
|
47,30
|
-0,70
|
Фактор
|
47,50
|
-1,50
|
-
|
-
|
46,50
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
50,74
|
-0,74
|
54,23
|
-0,36
|
50,82
|
-0,67
|
|
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