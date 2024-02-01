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АНАЛІТИКА

Протягом січня на більшості АЗК країни вартість пального зменшувалась

Протягом січня на більшості АЗК країни вартість пального зменшувалась

 

Цьому сприяли закупівельні ціни на пальне і низький попит. «Мертвий» сезон спонукав мережі боротися за кожного покупця, що вони і робили, знижуючи ціну.

Перший місяць 2023 року бензин марки А-95 в країні в середньому здешевшав на 0,74 грн/л, до 50,74 грн/л, А-95+ - на 0,36 грн/л, до 54,23 грн/л, і дизельне пальне - на 0,67 грн/л, до 50,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здешевшало пальне в мережі Marshal - на 3 грн/л: вартість бензину А-95 становить 49 грн/л, ДП - 48 грн/л. Найменше - у мережі Chipo: ціна на А-95 знизилася на 0,18 грн/л, до 49,52 грн/л, на дизель - на 0,27 грн/л, до 49,35 грн/л.

На 2,5 грн/л зменшилася вартість бензину на АЗК VostokGaz (до 47,49 грн/л), а ось цінник на дизель знизився на 1 грн/л, до 48,99 грн/л.

У великих паливних мережах ОККО і WOG вартість пального не змінилась, а ось ресурс «Укрнафти» здешевшав на 1 грн/л. Бензин А-95 оператора можна придбати за 48,40 грн/л, А-95+ - за 50,40 грн/л, ДП - за 48,90 грн/л.

В АМІС ціни на пальне теж упали: А-95 здешевшав на 1,14 грн/л, до 51,11 грн/л, А-95+ - на 1,25 грн/л, до 52,99 грн/л, дизельне пальне - на 0,83 грн/л, до 51,18 грн/л.

У таких паливних ритейлів як «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7» і «Авіас» бензин А-95 у середньому зменшився у ціні на 0,96-1,13 грн/л, ДП - на 0,93-1,19 грн/л.

В інших мережах середнього цінового діапазону вартість пального впала на 0,24-1,5 грн/л (див. табл.).

Наразі різниця між середніми цінами на бензин марки А-95 мереж преміум- і дискаунт-сегментів становить 6,94 грн/л, на дизельне пальне - 7 грн/л.

Зазначимо, що наприкінці місяці в Європі ціни на пальне тримали висхідний тренд, що позначилося на вартості імпортного ресурсу. А це, у свою чергу, може позначитися на цінах на пальне на стелі.

«Ми - країна-імпортер нафтопродуктів, закуповуємо за світовими цінами. Якщо вони зростають, що зараз і відбувається, то ми теж це відчуємо. Тому я вважаю, вже цього тижня ми побачимо перше здорожчання, спершу в мережах, що торгують за мінімальними цінами, а протягом двох-трьох тижнів побачимо й реакцію великих мереж. Якщо ціни на нафту стабілізуються, то ціни на бензин мають зрости мінімум на кілька гривень. Ті партії, що вчора розмитнювались, уже були дорожчими», - зазначив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в радіоефірі «Громадського радіо».

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 січня по 1 лютого 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

48,14

-1,13

51,50

0,00

48,02

-1,19

Укрнафта

48,40

-1,00

50,40

-1,00

48,90

-1,00

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,11

-1,14

52,99

-1,25

51,18

-0,83

Shell

52,85

-1,14

56,49

-0,40

52,99

-0,50

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,10

-0,96

-

-

47,53

-0,96

KLO

51,69

+0,10

53,09

+0,10

52,09

+0,10

U.GO

49,51

-0,86

52,45

-1,00

49,51

-0,86

Автотранс

51,98

0,00

-

-

51,98

0,00

BVS

51,99

0,00

53,99

0,00

51,99

0,00

Chipo

49,52

-0,18

-

-

49,35

-0,27

Авантаж 7

47,95

-1,00

-

-

47,95

-1,00

Prime

49,00

-1,50

-

-

49,50

-1,50

Укр-Петроль

48,00

0,00

-

-

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

-

-

50,99

0,00

Mango

49,61

-0,68

-

-

49,48

-0,80

Ovis

51,50

-1,00

54,90

-1,00

51,50

-1,00

VST

49,90

-0,24

-

-

48,76

-0,54

Marshal

49,00

-3,00

-

-

48,00

-3,00

Маркет

47,49

-1,50

-

-

47,99

-0,60

Олас

48,49

-0,50

-

-

48,49

-1,50

VostokGaz

47,49

-2,50

-

-

48,99

-1,00

Neftek

52,99

-1,00

55,49

-1,00

52,99

-1,00

Кворум

48,98

-1,00

-

-

49,48

-0,50

ZOG

50,50

-1,50

-

-

49,50

-1,50

Катрал

50,59

-0,40

-

-

49,99

0,00

Green Wave

50,00

-1,00

-

-

48,80

-1,00

RLS

47,90

-0,50

51,50

0,00

47,30

-0,70

Фактор

47,50

-1,50

-

-

46,50

-1,00

Середня ціна в Україні

50,74

-0,74

54,23

-0,36

50,82

-0,67
За матеріалами: EnKorr
 

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