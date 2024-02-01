Протягом січня на більшості АЗК країни вартість пального зменшувалась

Цьому сприяли закупівельні ціни на пальне і низький попит. «Мертвий» сезон спонукав мережі боротися за кожного покупця, що вони і робили, знижуючи ціну.

Перший місяць 2023 року бензин марки А-95 в країні в середньому здешевшав на 0,74 грн/л, до 50,74 грн/л, А-95+ - на 0,36 грн/л, до 54,23 грн/л, і дизельне пальне - на 0,67 грн/л, до 50,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здешевшало пальне в мережі Marshal - на 3 грн/л: вартість бензину А-95 становить 49 грн/л, ДП - 48 грн/л. Найменше - у мережі Chipo: ціна на А-95 знизилася на 0,18 грн/л, до 49,52 грн/л, на дизель - на 0,27 грн/л, до 49,35 грн/л.

На 2,5 грн/л зменшилася вартість бензину на АЗК VostokGaz (до 47,49 грн/л), а ось цінник на дизель знизився на 1 грн/л, до 48,99 грн/л.

У великих паливних мережах ОККО і WOG вартість пального не змінилась, а ось ресурс «Укрнафти» здешевшав на 1 грн/л. Бензин А-95 оператора можна придбати за 48,40 грн/л, А-95+ - за 50,40 грн/л, ДП - за 48,90 грн/л.

В АМІС ціни на пальне теж упали: А-95 здешевшав на 1,14 грн/л, до 51,11 грн/л, А-95+ - на 1,25 грн/л, до 52,99 грн/л, дизельне пальне - на 0,83 грн/л, до 51,18 грн/л.

У таких паливних ритейлів як «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7» і «Авіас» бензин А-95 у середньому зменшився у ціні на 0,96-1,13 грн/л, ДП - на 0,93-1,19 грн/л.

В інших мережах середнього цінового діапазону вартість пального впала на 0,24-1,5 грн/л (див. табл.).

Наразі різниця між середніми цінами на бензин марки А-95 мереж преміум- і дискаунт-сегментів становить 6,94 грн/л, на дизельне пальне - 7 грн/л.

Зазначимо, що наприкінці місяці в Європі ціни на пальне тримали висхідний тренд, що позначилося на вартості імпортного ресурсу. А це, у свою чергу, може позначитися на цінах на пальне на стелі.

«Ми - країна-імпортер нафтопродуктів, закуповуємо за світовими цінами. Якщо вони зростають, що зараз і відбувається, то ми теж це відчуємо. Тому я вважаю, вже цього тижня ми побачимо перше здорожчання, спершу в мережах, що торгують за мінімальними цінами, а протягом двох-трьох тижнів побачимо й реакцію великих мереж. Якщо ціни на нафту стабілізуються, то ціни на бензин мають зрости мінімум на кілька гривень. Ті партії, що вчора розмитнювались, уже були дорожчими», - зазначив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн в радіоефірі «Громадського радіо».

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 січня по 1 лютого 2024 р., грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 WOG 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 Авіас 48,14 -1,13 51,50 0,00 48,02 -1,19 Укрнафта 48,40 -1,00 50,40 -1,00 48,90 -1,00 UPG 50,60 0,00 52,60 0,00 50,70 0,00 AMIC 51,11 -1,14 52,99 -1,25 51,18 -0,83 Shell 52,85 -1,14 56,49 -0,40 52,99 -0,50 SOCAR 56,99 0,00 58,99 0,00 55,99 0,00 БРСМ-Нафта 48,10 -0,96 - - 47,53 -0,96 KLO 51,69 +0,10 53,09 +0,10 52,09 +0,10 U.GO 49,51 -0,86 52,45 -1,00 49,51 -0,86 Автотранс 51,98 0,00 - - 51,98 0,00 BVS 51,99 0,00 53,99 0,00 51,99 0,00 Chipo 49,52 -0,18 - - 49,35 -0,27 Авантаж 7 47,95 -1,00 - - 47,95 -1,00 Prime 49,00 -1,50 - - 49,50 -1,50 Укр-Петроль 48,00 0,00 - - 49,00 0,00 Рур груп 50,99 0,00 - - 50,99 0,00 Mango 49,61 -0,68 - - 49,48 -0,80 Ovis 51,50 -1,00 54,90 -1,00 51,50 -1,00 VST 49,90 -0,24 - - 48,76 -0,54 Marshal 49,00 -3,00 - - 48,00 -3,00 Маркет 47,49 -1,50 - - 47,99 -0,60 Олас 48,49 -0,50 - - 48,49 -1,50 VostokGaz 47,49 -2,50 - - 48,99 -1,00 Neftek 52,99 -1,00 55,49 -1,00 52,99 -1,00 Кворум 48,98 -1,00 - - 49,48 -0,50 ZOG 50,50 -1,50 - - 49,50 -1,50 Катрал 50,59 -0,40 - - 49,99 0,00 Green Wave 50,00 -1,00 - - 48,80 -1,00 RLS 47,90 -0,50 51,50 0,00 47,30 -0,70 Фактор 47,50 -1,50 - - 46,50 -1,00 Середня ціна в Україні 50,74 -0,74 54,23 -0,36 50,82 -0,67



