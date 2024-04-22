Міцний перелив: зростаючий попит від аграріїв не змінив ситуації на ринку ДП

Минулого тижня зниження європейських котирувань і профіцит дизельного пального на ринку продовжували тиснути на вартість ресурсу. Аграрії більш активно закуповували ресурс, але цього було мало, щоб вивести ринок з профіцитності.

З 12 по 18 квітня середня ціна на ДП в Європі знизилася на $68/т (або 2,72 грн/л) і становить у Середземномор'ї - $783-792/т, на півночі - $774-791/т.

Поки єдиний чинник, що сприяє здорожчанню дизелю, - курс долара, який зберігає висхідну динаміку і за тиждень зріс на 0,30 грн/$.

Основні події ринку розгортаються на півдні, де кількість пропозицій зашкалює. «Профіцит диктує свої умови», - зазначив один з імпортерів.

А умови прості: у кого дешевше, той і з клієнтом. Найнижча ж ціна зараз на дунайських базисах, де станом на 19 квітня вартість ресурсу коливається у межах 42,40-43,30 грн/л. Гравці розповідають про низькі ціни у «Укройлпродукту» (42,40 грн/л), ОККО (42,40 грн/л) й GTS Trading (42,65 грн/л).

Надлишкове постачання пального на південь змушує трейдерів з цього напрямку розширяти свої горизонти. Так, минулого тижня Continental Trade розпочав продажі дизельного пального в Києві й області.

«Наразі на півдні багато продукту. Шалена конкуренція. Тому вирішили спробувати свої сили у центральному регіоні країни, а саме в Київській області, де найбільше споживання пального», - зазначили в компанії.

Вартість ресурсу, який пропонує компанія, перебуває у межах 44,80-45,00 грн/л, коли середня ціна в регіоні станом на 19 квітня становить 45,5 грн/л.

На заході пропозицій теж не бракує.

«Попит покращився, але це не те, на що ми очікували. Активізувалися аграрії, а ось з боку вантажівок споживання низьке. Одна з причин - блокування польсько-українського кордону», - розповіли в одній із паливних компаній із заходу країни.

На цьому напрямку пропозиції дизелю починаються з 44,70 грн/л і закінчуються на позначці 46,9 грн/л. На нижній межі пропонують пальне УНТК (44,7 грн/л), UPG (45 грн/л) й «Мартін Трейд» (45 грн/л).

Зі слів представників паливних компаній, битви за клієнта відбуваються і недалеко від кордону з Румунією з боку Чернівецької області.

«Конкуренція висока, тому бувають незрозумілі ситуації з ціноутворенням», - зазначив трейдер, який реалізує ресурс із цього напрямку.

Загалом наприкінці тижня ціна на дизельне пальне відіграла зростання, яке було зафіксовано у першій декаді квітня, і повернулася до показників початку місяця. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», середня вартість цього виду пального за тиждень зменшилася на 0,42 грн/л, до 45,74 грн/л.

Кордон без змін

Ситуація на польсько-українському кордоні залишається складною. Блокада прикордонних переходів «Рава-Руська» і «Ягодин» триває. До них періодично додаються й інші. Наприклад, 18 квітня фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова-Краківець» і «Медика-Шегині».

Зі слів трейдерів із західних регіонів, у блокуванні кордону є один позитивний момент - зменшення кількості несистемних гравців, які, продаючи 1-2 бензовози без прибутку, сприяють обвалу цін у всьому регіоні.

Попри блокаду, за 14 днів квітня середньодобове постачання ДП автомобільним транспортом з Польщі й країн Балтії сумарно зросло на 33% порівняно з березнем, але на 38% знизилося порівняно з січнем.

Українські компанії вже анонсували ціни на дизель виробництва Orlen Lietuva на наступний тиждень. Залежно від базису й компанії вартість ресурсу заводу знизилася на 0,60-1 грн/л, до 41,39-42,35 грн/л.

Загалом у квітні імпорт дизелю збільшився по всіх видах транспорту і в середньому за добу становив 18,8 тис. т ресурсу, що на 13% більше, ніж у березні, й на 21% - ніж у січні.

До кінця квітня учасники ринку не очікують значних змін кількості пропозицій пального на ринку.

«Профіцит дизпального зараз набагато більше впливає на маржинальність, ніж до повномасштабної війни. Адже більшість ресурсу реалізовується з коліс, тому постачальникам, щоб уникнути демереджів, доводиться нерідко продавати пальне з мінусовою маржею. Одним із варіантів подолання профіциту є зменшення обсягів імпорту, - каже засновник компанії «Мартін Трейд» Володимир Порайко. - Але багато імпортерів, що мають свій парк бензовозів, поставляють більш дорогий автомобільний ресурс. Не зупиняючи постачання навіть під час профіциту, такі компанії продають його в кращому разі в нуль, а для ринку роблять «ведмежу» послугу. Чим більший профіцит, тим менша маржа. Наразі значна частина ДП не те, що з маржею, а «в мінус» продається».

Опитування найбільших гравців свідчить про те, що травень теж буде «перелитим». Ніхто не хоче поступатись обсягами.