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Міцний перелив: зростаючий попит від аграріїв не змінив ситуації на ринку ДП

Міцний перелив: зростаючий попит від аграріїв не змінив ситуації на ринку ДП

 

Минулого тижня зниження європейських котирувань і профіцит дизельного пального на ринку продовжували тиснути на вартість ресурсу. Аграрії більш активно закуповували ресурс, але цього було мало, щоб вивести ринок з профіцитності.

З 12 по 18 квітня середня ціна на ДП в Європі знизилася на $68/т (або 2,72 грн/л) і становить у Середземномор'ї - $783-792/т, на півночі - $774-791/т.

Поки єдиний чинник, що сприяє здорожчанню дизелю, - курс долара, який зберігає висхідну динаміку і за тиждень зріс на 0,30 грн/$.

Основні події ринку розгортаються на півдні, де кількість пропозицій зашкалює. «Профіцит диктує свої умови», - зазначив один з імпортерів.

А умови прості: у кого дешевше, той і з клієнтом. Найнижча ж ціна зараз на дунайських базисах, де станом на 19 квітня вартість ресурсу коливається у межах 42,40-43,30 грн/л. Гравці розповідають про низькі ціни у «Укройлпродукту» (42,40 грн/л), ОККО (42,40 грн/л) й GTS Trading (42,65 грн/л).

Надлишкове постачання пального на південь змушує трейдерів з цього напрямку розширяти свої горизонти. Так, минулого тижня Continental Trade розпочав продажі дизельного пального в Києві й області.

«Наразі на півдні багато продукту. Шалена конкуренція. Тому вирішили спробувати свої сили у центральному регіоні країни, а саме в Київській області, де найбільше споживання пального», - зазначили в компанії.

Вартість ресурсу, який пропонує компанія, перебуває у межах 44,80-45,00 грн/л, коли середня ціна в регіоні станом на 19 квітня становить 45,5 грн/л.

На заході пропозицій теж не бракує.

«Попит покращився, але це не те, на що ми очікували. Активізувалися аграрії, а ось з боку вантажівок споживання низьке. Одна з причин - блокування польсько-українського кордону», - розповіли в одній із паливних компаній із заходу країни.

На цьому напрямку пропозиції дизелю починаються з 44,70 грн/л і закінчуються на позначці 46,9 грн/л. На нижній межі пропонують пальне УНТК (44,7 грн/л), UPG (45 грн/л) й «Мартін Трейд» (45 грн/л).

Зі слів представників паливних компаній, битви за клієнта відбуваються і недалеко від кордону з Румунією з боку Чернівецької області.

«Конкуренція висока, тому бувають незрозумілі ситуації з ціноутворенням», - зазначив трейдер, який реалізує ресурс із цього напрямку.

Загалом наприкінці тижня ціна на дизельне пальне відіграла зростання, яке було зафіксовано у першій декаді квітня, і повернулася до показників початку місяця. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», середня вартість цього виду пального за тиждень зменшилася на 0,42 грн/л, до 45,74 грн/л.

Міцний перелив: зростаючий попит від аграріїв не змінив ситуації на ринку ДП

 

Кордон без змін

Ситуація на польсько-українському кордоні залишається складною. Блокада прикордонних переходів «Рава-Руська» і «Ягодин» триває. До них періодично додаються й інші. Наприклад, 18 квітня фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова-Краківець» і «Медика-Шегині».

Зі слів трейдерів із західних регіонів, у блокуванні кордону є один позитивний момент - зменшення кількості несистемних гравців, які, продаючи 1-2 бензовози без прибутку, сприяють обвалу цін у всьому регіоні.

Попри блокаду, за 14 днів квітня середньодобове постачання ДП автомобільним транспортом з Польщі й країн Балтії сумарно зросло на 33% порівняно з березнем, але на 38% знизилося порівняно з січнем.

Міцний перелив: зростаючий попит від аграріїв не змінив ситуації на ринку ДП

 

Українські компанії вже анонсували ціни на дизель виробництва Orlen Lietuva на наступний тиждень. Залежно від базису й компанії вартість ресурсу заводу знизилася на 0,60-1 грн/л, до 41,39-42,35 грн/л.

Загалом у квітні імпорт дизелю збільшився по всіх видах транспорту і в середньому за добу становив 18,8 тис. т ресурсу, що на 13% більше, ніж у березні, й на 21% - ніж у січні.

Міцний перелив: зростаючий попит від аграріїв не змінив ситуації на ринку ДП

 

До кінця квітня учасники ринку не очікують значних змін кількості пропозицій пального на ринку.

«Профіцит дизпального зараз набагато більше впливає на маржинальність, ніж до повномасштабної війни. Адже більшість ресурсу реалізовується з коліс, тому постачальникам, щоб уникнути демереджів, доводиться нерідко продавати пальне з мінусовою маржею. Одним із варіантів подолання профіциту є зменшення обсягів імпорту, - каже засновник компанії «Мартін Трейд» Володимир Порайко. - Але багато імпортерів, що мають свій парк бензовозів, поставляють більш дорогий автомобільний ресурс. Не зупиняючи постачання навіть під час профіциту, такі компанії продають його в кращому разі в нуль, а для ринку роблять «ведмежу» послугу. Чим більший профіцит, тим менша маржа. Наразі значна частина ДП не те, що з маржею, а «в мінус» продається».

Опитування найбільших гравців свідчить про те, що травень теж буде «перелитим». Ніхто не хоче поступатись обсягами.
За матеріалами: EnKorr
 

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