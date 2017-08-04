Банки снизили прогнозы цен на нефть третий месяц подряд - опрос WSJ

Банковские аналитики ухудшили прогноз цен на нефть третий месяц подряд, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Пятнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце июля опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $53 за баррель в этом году, что на $2 ниже июньской оценки. Прогноз для WTI ухудшился на $1 - до $51 за баррель.

Сильное увеличение мировых запасов нефти оказывало давление на котировки на протяжении последних трех лет, но в последнее время они начали снижаться по мере повышения спроса в США и ограничения добычи ОПЕК+. Однако некоторые эксперты полагают, что тенденция к сокращению резервов нефти может измениться на противоположную в конце года, поскольку производство в США продолжает расти.

Респонденты WSJ также ухудшили прогноз стоимости нефти в 2018 году: для Brent - до $55 за баррель с $57 за баррель, для WTI - до $53 за баррель с $55 за баррель.

"Мы очень осторожно относимся к ценам в самом ближайшем будущем, особенно в сентябре и октябре, когда традиционно спрос на нефть и нефтепродукты идет на спад", - говорится в отчете Societe Generale.

"Надежды на то, что запасы продолжат сокращаться, могут принести разочарование", учитывая рост предложения, отмечают аналитики Commerzbank.

Хотя спрос на нефть в США в целом достаточно сильный в последнее время, что соответствует сезонному повышению потребления, некоторые эксперты полагают, что прогноз неоднозначен.

"Картина спроса сумбурная, потому что несколько недель мы отстаем на 5% по сравнению с показателями прошлого года, а несколько недель мы находимся на рекордно высоком уровне, - полагает глава сырьевых аналитиков ING Bank Хамза Хан. - Это создает непредсказуемую картину". Он ожидает, что цены будут держаться в районе $45 за баррель "со значительным риском снижения в случае роста добычи странами не-ОПЕК или краха сделки ОПЕК+".

Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что котировки останутся ниже $60 за баррель в 2019 году. При этом ожидания относительно средней стоимости Brent упали до $59,6 за баррель по сравнению с $74 за баррель в июле прошлого года.

