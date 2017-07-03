Аналитики не верят в дорогую нефть

Нефтяная промышленность надеялась, что в 2017 г. цены окончательно начнут восстанавливаться и укрепляться, но индустрии, кажется, необходимо привыкать к дешевой нефти на долгие годы.

Второй месяц подряд крупные инвестиционные банки снижают свои ценовые прогнозы по нефти. Обзор Wall Street Journal 14 инвестиционных банков обнаружил среднюю прогнозируемую цену для WTI по $52 за баррель на 2017 г., что на $2 меньше, чем в мае. Банки также теперь прогнозируют, что WTI в среднем будет стоить $55 за баррель в 2018 г., - опять же на $2 меньше майских прогнозов.

"Разочарование в связи с более медленным, чем ожидалось, перебалансированием рынка приведет к снижению цен в следующем году", - сказал Карстен Фрич, аналитик Commerzbank.

Goldman Sachs наделал шуму, когда резко решил снизить прогноз по стоимости нефти на 2017 г. до $47,5. При этом аналитики подчеркивают, что пока не могут ответить, почему так сильно ошибались ранее.

Инвестиционный банк ожидает более высокую добычу в Нигерии и Ливии, а также быстрый отскок в добыче сланцевой нефти в США. Поэтому шансов на то, что мировые запасы достигнут баланса в марте 2018 г., не так уж много. Устойчивый рост количества буровых установок в США в этом году будет продолжаться, поэтому для нормализации просто не хватит времени.

В то же время Goldman говорит, что цены на нефть могут в этом году увидеть некоторый прирост, что будет отскоком от минимумов в районе $40 за баррель.

Существует несколько причин ожидать некоторого краткосрочного повышения цен. Во-первых, даже если запасы падают медленно, они все же падают. Во-вторых, есть потенциал для роста спекулятивных ставок, после того как инвесторы установили рекордное "медвежье" позиционирование. В-третьих, спрос на нефть растет, и ОПЕК еще может дополнительно сократить добычу. И, наконец, инфляция в сланцевом секторе может привести к более низким результатам добычи, чем ожидается.

В Goldman также считают, что цены на нефть могут возрасти в краткосрочной перспективе, но рост производительности и эффективности сланца все еще может удерживать рост цен в долгосрочной перспективе, сохраняя цены на уровне $50 за баррель.

В дополнение к Goldman множество других банков снизили свои прогнозы, в том числе Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Societe Generale.

При этом еще в апреле некоторые из них говорили, что за баррель Brent будут давать $70. Теперь даже Bank of America - один из самых "бычьих" банков - признает, что Brent в среднем составит $47 за баррель в III квартале.

Снижение цен на нефть ведет к падению акций энергетических компаний. Мировой энергетический индекс MSCI, включающий 90 нефтегазовых компаний, снизил свою стоимость второй квартал подряд. Конечно, это связано с падением цен на нефть.

Bloomberg сообщает, что 90 компаний, включенных в индекс, потеряли $115 млрд с апреля. Только 17 из 90 компаний в индексе увидели рост котировок акций во II квартале, поэтому неудивительно, что энергетический сектор является наихудшим в мировом индексе MSCI.

В течение трехлетнего спада отрасль стала намного более эффективной, сократив расходы и снизив цены безубыточности. Тем не менее их финансовое здоровье сильно зависит от траектории цен на нефть, которая на данный момент выглядит не очень обнадеживающей.

При всем этом нельзя игнорировать последнее ралли, которое началось чуть более недели назад. Деннис Гартман отмечает, что это ралли является "прыжком дохлой кошки", то есть исчезнет в ближайшем будущем.

Но другие надеются, что недавняя распродажа зашла слишком далеко и что восстановление цен, если даже не продолжится, то позволит удержаться вблизи текущих уровней.

Стивен Бреннок, аналитик PVM Oil Associates Ltd., отметил, что есть все основания быть уверенными в быстром приближении долгожданной перебалансировки, хотя есть сомнения насчет того, как долго этот баланс сохранится.

Майкл Коэн, глава отдела по энергетическим рынкам Barclays, немного более оптимистичен, прогнозируя, что "серьезное" падение запасов произойдет в конце этого года, что может привести к более устойчивому ралли выше сегодняшних цен.

Тем не менее настроения в сообществе аналитиков гораздо более негативны, чем несколько недель назад. Все понизили свои прогнозы, ожидая, что цены на нефть останутся низкими надолго.