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ВР пропонують зняти ПДВ і ввізне мито на енергообладнання - законопроєкти
16:53 18.06.2024 |
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти про скасування податку на додану вартість і ввізного мита на енергообладнання.
Відповідні законопроєкти авторства депутата від партії "Слуга народу", члена фінкомітету Ради Андрія Мотовиловця та деяких інших про внесення змін до перехідних положень Податкового та Митного кодексів зареєстровано під №11343 та №11344 відповідно.
Згідно з ними, звільняються від ПДВ і ввізного мита операції із ввезення, переміщення (пересилання) у міжнародних поштових й експрес-відправленнях на митну територію України в митному режимі імпорту товарів низки обладнання, перелік якого пропонується встановити змінами, відповідно до законопроєкту №11344. Це, зокрема, гідравлічні турбіни, турбіни на водяній парі та інші парові турбіни, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі (від 7,5 кВ-А до 375 кВ-А, 375-750, понад 750), інвертори потужністю не більш як 7,5 кВ-А, фотоелектричні елементи, зібрані в модулі або монтовані в панель, комплектуючі для виробництва трансформаторів.
Як передбачено законопроєктом №11343, звільняються від ПДВ операції із ввезення обладнання, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, в яких стороною є Секретаріат Енергетичного Співтовариства, укладеними між постачальниками товарів (надавачами послуг) і ліцензіатами у сфері виробництва, передачі, розподілу е/е та транспортування, розподілу і постачання природного газу.
Пільгові умови ввезення енергообладнання пропонують закріпити на період дії воєнного стану в країні, але не довше ніж 1 червня 2025 року.
Як зазначив 7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Кабінет Міністрів спільно з парламентом готує законопроєкт про зняття мита і ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також зняття всіх митних формальностей.
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