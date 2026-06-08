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Огляд паливного ринку: бензин і дизпаливо здешевшали на АЗС 8 червня
15:57 08.06.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,36 грн/л (здорожчав на 8 коп.); бензин марки А-95 - 75,47 грн/л (здешевшав на 28 коп.); бензин марки А-92 - 69,66 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизпальне - 84,51 грн/л (здешевшало на 65 коп.). Середня ціна автогазу становить 45,57 грн/л, що на 19 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 84,9 грн/л; автогаз - 44,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 78,95 грн/л; автогаз - 42,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,17 грн/л; дизпальне - 79,72 грн/л; автогаз - 43,72 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 83,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.
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