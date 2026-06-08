Свириденко розкрила механізми енергопідтримки від уряду

В Україні наразі реалізують п'ять цільових урядових програм, за якими бізнес, громади та приватні домогосподарства можуть отримати фінансову допомогу на встановлення енергетичного обладнання.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Уряд надає фінансову підтримку бізнесу та громадянам в умовах енергетичної кризи <...> Мета - убезпечити підприємства, мешканців багатоквартирних будинків і приватні домогосподарства від російського енергетичного терору», - написала очільниця уряду.

За її словами, цей крок є одним із важливих напрямів реалізації Планів стійкості регіонів і громад.

Свириденко деталізувала умови чинних програм енергопідтримки.

Програма кредитів під 0% на генератори допомагає мікро-, малому та середньому бізнесу придбати обладнання для автономного живлення. Максимальна сума кредиту - до 10 млн грн строком до 3 років. Від початку дії програми вже видано понад 400 кредитів на суму понад 620 млн грн.

Кредити на когенерацію за програмою «5-7-9%» передбачають до 250 млн грн фінансування для бізнесу та ОСББ на будівництво газотурбінних, газопоршневих, біогазових та когенераційних установок. Уже видано 155 кредитів на загальну суму понад 2,6 млрд грн.

Діє також програма власна генерація під 10% річних для середнього та великого бізнесу, яка дозволяє залучити від 1 до 25 млн євро, а для прифронтових регіонів - від 500 тис. євро, на будівництво генеруючих потужностей, систем накопичення енергії та біомасових проєктів. Строк кредитування - до 5 років, пріоритет надається енергодефіцитним регіонам.

За енергопідтримкою для ОСББ та ЖБК надаються кредити від 0% до 7% на встановлення генераторів, сонячних електростанцій і теплових насосів для багатоквартирних будинків. Держава компенсує до 70% вартості проєкту (максимальна сума кредиту - до 3 млн грн). Уже видано 15 таких кредитів на понад 22 млн грн.

Енергопідтримка для домогосподарств: кредити від 0% до 7% річних для власників приватних будинків і таунхаусів на придбання альтернативних джерел живлення. Держава компенсує до 30% вартості проєкту, ліміт кредиту - до 480 тис. грн. Громадяни вже взяли майже 1200 таких кредитів на суму понад 420 млн грн.