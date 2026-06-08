Термін відновлення роботи ЦСВЯП на ЧАЕС після обстрілу РФ наразі невідомий – МАГАТЕ після огляду

Удару російського безпілотника по центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) поблизу Чорнобильської АЕС вранці у неділю. спричинив значні структурні пошкодження частини будівлі прийому палива, зокрема офісу МАГАТЕ з питань гарантій, розташованого там, повідомила група експертів МАГАТЕ після огляду наслідків удару.

"Наразі залишається незрозумілим, коли об'єкт зможе знову почати приймати відпрацьоване паливо з діючих АЕС України", - йдеться в інформації МАГАТЕ в соцмережі X в неділю ввечері.

Група експертів зафіксувала пошкодження фасаду будівлі, стін та сходової клітки, а на землі були розкидані осколки скла, уламки цегли та інше сміття. Група підтвердила, що рівні радіації на об'єкті залишаються в нормі, що свідчить про відсутність радіоактивного забруднення внаслідок інциденту.

МАГАТЕ із посиланням на українських фахівців уточнило, що на момент атаки відпрацьоване паливо зберігалося у контейнерах за кількасот метрів від пошкодженої будівлі, тоді як інші, розташовані ближче, були порожніми.

Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гросі заявив, що це був надзвичайно тривожний інцидент, який ледь не призвів до порушення ядерної безпеки.

"Напад на об'єкт, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, - це як гра з вогнем, і такого ніколи не повинно траплятися", - наголосив Гросі та додав, що МАГАТЕ продовжуватиме розслідування інциденту.

Раніше у неділю Служба безпеки України кваліфікувала удар російського безпілотника по майданчику ЦСВЯП біля ЧАЕС як воєнний злочин та відкрила за цим фактом кримінальне провадження.