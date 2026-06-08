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20% компаній в Україні зафіксували збитки за підсумками 2025 року
13:53 08.06.2026 |
Майже 8 із 10 українських компаній, які подали фінансову звітність за 2025 рік і увійшли до аналізу, завершили рік із прибутком.
Це підрахували аналітики з "Опендатабот".
За їх даними, прибутковими були 173 510 компаній, або 78% проаналізованих бізнесів. Ще 45 752 компанії, або 21%, спрацювали у збиток, а 3 005 підприємств завершили рік фактично в нуль.
Найбільша частка прибуткових компаній була серед середнього бізнесу з виторгом від 100 млн до 1 млрд грн - 89%. Серед великих компаній із виторгом понад 1 млрд грн прибуток отримали 86%, серед малого бізнесу з виторгом до 100 млн грн - 77%.Рейтинг: "Опендатабот"
Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало "Укргідроенерго" - 20,91 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли "Укрнафта" з 16,05 млрд грн та "Енергоатом" з 11,85 млрд грн.
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