Ринок нерухомості України: де найдорожче та найдешевше купувати й орендувати житло

В Україні в травні цього року зростали ціни на купівлю та оренду житла як у новобудовах, так і на вторинному ринку.

Про це свідчать дані дослідження житлової нерухомості в Україні маркетплейсу DIM.RIA.

Ціни на новобудови

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом травня коливалась у межах кількох відсотків у залежності від регіону.

Найбільше за місяць ціни зросли у Чернігівській області - на 13% порівняно з квітнем.

Різниця в цінах рік до року була найбільш помітною в Івано-Франківській (+20%), Тернопільській (+19%), Житомирській (+19%), Кіровоградській (+14%), Вінницькій (+14%) та Хмельницькій (+14%) областях.

При цьому Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у травні становила $1 429 за квадратний метр (-0,6% порівняно з квітнем).

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені в Печерському районі столиці - середня вартість квадратного метра становить $2 729, найдоступніші квартири - в Деснянському районі, де середня ціна складає $882 за кв. м.

Попит на нове житло

Попит на новобудови в травні переважно зростав.

Найпомітніше зростання спостерігалося в Кіровоградській (+29%), Волинській (+25%), Миколаївській (+22%) та Хмельницькій (+18%) областях.

Падіння попиту було в Харківській (-13%), Рівненській (-8,6%) та Дніпропетровській (-8,4%) областях.

Вторинний ринок

Кількість оголошень на вторинному ринку в травні здебільшого зростала у західних та північних областях, у східних та центральних - в основному падала.

Найпомітніше збільшення пропозиції було у Волинській (+10%), Сумській (+10%) та Чернігівській (+8%) областях.

При цьому скорочення оголошень було зафіксоване в Києві (-11%).

Ціни на вторинному ринку

Ціни на вторинне житло в травні переважно зростали.

Найбільший стрибок відбувся у Чернівецькій (+12%), Кіровоградській (+9%) та Рівненській (+8%) областях.

Зменшення цін фіксувалося у Херсонській (-9%) та Чернігівській областях (-8%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру в травні була на Херсонщині - $15,5 тис. (-9% порівняно з квітнем). Найдорожче житло - в Києві: середня вартість у травні становила $89 тис.

Найдорожчим у Києві залишається Печерський район, де однокімнатна квартира на вторинному ринку у травні в середньому коштувала $180 тис., а найбюджетнішим - Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.

Попит на вторинному ринку житла

Попит на вторинне житло впродовж травня продовжив падати.

Найбільше падіння зафіксоване в Херсонській (-18%), Сумській (-11%) та Чернівецькій (-9%) областях.

Зростання попиту спостерігалося Закарпатській (+15%) та Рівненській (+9%) областях.

Оренда житла

Як свідчать дані дослідження, в травні було зафіксовано стрімке зростання кількості оголошень про оренду житла.

Найбільше зростання відбулося в Сумській (+650%), Чернігівській (+442%), Кіровоградській (+213%) та Житомирській (+159%) областях.

Ціни на оренду

Київ знову очолив список за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 26 тис. грн, це на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем.

У столиці найдорожча оренда в Печерському районі - 35 тис. грн (+13% порівняно з квітнем), найдешевша - в Деснянському - 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

На Закарпатті ціна знизилась і становила 22,5 тис. грн.

Також у травні значне подорожчання оренди відбулося в Сумській області - на 165%, таким чином середня вартість за однокімнатну квартири сягнула 14,6 тис. грн.

Найдешевше житло - у Чернігівській та Запорізькій областях: однокімнатна квартира в середньому коштує 6 тис. грн за місяць.

Попит на оренду

Зацікавленість у оренді житла в травні зросла в Івано-Франківській (+63%), Львівській (+22%) та Закарпатській (+20%) областях.

Падіння попиту спостерігалось у Херсонській (-34%), Кіровоградській (-14%), Харківській (-13%) та Черкаській (-11%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів - у Миколаївській області: у середньому на 1 оголошення припадає 9 орендарів. У Києві - 3 орендарі на 1 оголошення.





Ринок житла в Україні

Як повідомлялося, ціни на оренду будинків у передмісті Києва в квітні цього року знизилися, тоді як узимку вартість оренди постійно зростала.

Також стало відомо, що на вторинному ринку Києва почали дорожчати квартири економкласу. Рієлтори пов'язують таке зростання цін із запуском програми "Житла для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій", яка частиною "єВідновлення".

Ринок житла в Україні від початку повномасштабного вторгнення зріс на 246,76 тис. квартир - стільки житла було здано в експлуатацію за період із другого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2025 року.