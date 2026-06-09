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ЄС перерахував Україні €2,6 млрд і передбачив бонус за швидке виконання реформ
16:28 08.06.2026 |
Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility на суму 2,8 мільярда євро. З урахуванням погашення авансового фінансування, до державного бюджету фактично надійшло 2,6 мільярда євро.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Кошти спрямують на пріоритетні видатки державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні потреби. Загалом обсяг підтримки України за цим фінансовим механізмом уже перевищив 29,4 мільярда євро.
Для отримання цього фінансування Україна виконала 11 індикаторів держплану, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Київ достроково виконав низку умов для наступних етапів, тому вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання реформ.
Загалом станом на кінець травня українська сторона вже виконала 86 заходів, передбачених програмою, а ще 65 перебувають на різних стадіях реалізації.
«Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС», - наголосила Свириденко.
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