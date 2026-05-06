Фінансові новини
- |
- 06.05.26
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Україна істотно знизила імпорт електроенергії у квітні — дані ExPro
08:42 06.05.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.
"Імпорт електроенергії до України у квітні 2026 р. знизився на 40%, у порівнянні з попереднім місяцем - до 558,2 тис. МВт-год. Поставки скоротились за усіма напрями, окрім польського", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, через ремонт міждержавної лінії на початку квітня припинився імпорт через словацький кордон. Роботи триватимуть до кінця травня. Імпорт із Молдови порівняно із березнем зменшився на 70%.
Найбільшу частку в імпорті електрики займає Угорщина - 55% від загального обсягу.
Експорт електрики у квітні зріс на 10% до 33 тис. МВт-год. Зокрема, удвічі зросло постачання електрики до Румунії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|ФДМУ звітує про виконання 50% плану малої приватизації раніше терміну
|Україна істотно знизила імпорт електроенергії у квітні — дані ExPro
|Польща домінує в імпорті сирів в Україну з часткою близько 85% — оцінка експерта
|Держава виділила ₴370 млн на автономне енергоживлення житлових будинків
|Уряд залучив більш як ₴184 млрд через аукціони ОВДП — дані НБУ
|Національний кешбек залишиться чинним ще два роки — рішення уряду
Бізнес
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian
|Google запускає еру «гіперкомп’ютерів» — як вони прискорюють ШІ
|Microsoft уперше за пів століття пропонує добровільне звільнення — охопить 7% штату в США
|LiDAR стає стандартом: у Китаї електромобілі від $7 500 отримують сенсори
|Artemis II зробила крок до місячного інтернету, протестувавши лазерний зв’язок на 260 Мбіт/с