Україна істотно знизила імпорт електроенергії у квітні — дані ExPro

У квітні порівняно із березнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 40% до 558,2 тис. МВт-год., експорт зріс на 10% до 33 тис. МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"Імпорт електроенергії до України у квітні 2026 р. знизився на 40%, у порівнянні з попереднім місяцем - до 558,2 тис. МВт-год. Поставки скоротились за усіма напрями, окрім польського", - йдеться у повідомленні.


Зокрема, через ремонт міждержавної лінії на початку квітня припинився імпорт через словацький кордон. Роботи триватимуть до кінця травня. Імпорт із Молдови порівняно із березнем зменшився на 70%.

Найбільшу частку в імпорті електрики займає Угорщина - 55% від загального обсягу.

Експорт електрики у квітні зріс на 10% до 33 тис. МВт-год. Зокрема, удвічі зросло постачання електрики до Румунії.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9698
  0,0302
 0,07
EUR
 1
 51,3963
  0,0617
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6433  0,08 0,19 44,2179  0,09 0,20
EUR 51,1679  0,07 0,14 51,8350  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,04 0,09 43,9900  0,04 0,09
EUR 51,4332  0,12 0,23 51,4507  0,11 0,22

