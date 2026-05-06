Україна істотно знизила імпорт електроенергії у квітні — дані ExPro

У квітні порівняно із березнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 40% до 558,2 тис. МВт-год., експорт зріс на 10% до 33 тис. МВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомила консалтингова компанія ExPro.

"Імпорт електроенергії до України у квітні 2026 р. знизився на 40%, у порівнянні з попереднім місяцем - до 558,2 тис. МВт-год. Поставки скоротились за усіма напрями, окрім польського", - йдеться у повідомленні.





Зокрема, через ремонт міждержавної лінії на початку квітня припинився імпорт через словацький кордон. Роботи триватимуть до кінця травня. Імпорт із Молдови порівняно із березнем зменшився на 70%.

Найбільшу частку в імпорті електрики займає Угорщина - 55% від загального обсягу.

Експорт електрики у квітні зріс на 10% до 33 тис. МВт-год. Зокрема, удвічі зросло постачання електрики до Румунії.