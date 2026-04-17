Після спаду ринок оживає: попит на будинки в Україні почав відновлюватися
09:12 17.04.2026 |
У 2025-2026 роках інтерес до купівлі будинків в Україні демонструє поступове відновлення після просідання на початку 2024 року.
Про це інформує сервіс для пошуку нерухомості ЛУН.
Йдеться, що інтерес до купівлі приватних будинків в Україні суттєво поступається попиту на квартири, однак динаміка цих двох сегментів майже повністю збігається.
За даними ЛУН, станом на березень 2026 року інтерес до купівлі будинків коливається на рівні близько 50-70% від попиту на квартири. При цьому обидва сегменти демонструють дуже схожу динаміку: сезонність і тренди практично співпадають, що свідчить про спільну логіку вибору житла.
Водночас квартири залишаються більш популярним і масовим варіантом - попит на них стабільно вищий у всі періоди.
"Якщо ж порівнювати купівлю та оренду будинків, то ключова відмінність - у сезонності. Попит на оренду будинків має дуже яскраво виражений літній пік, тоді як інтерес до купівлі більш рівномірно розподілений протягом року", - йдеться в аналітиці.
