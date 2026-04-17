Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після спаду ринок оживає: попит на будинки в Україні почав відновлюватися

09:12 17.04.2026 |

Економіка

У 2025-2026 роках інтерес до купівлі будинків в Україні демонструє поступове відновлення після просідання на початку 2024 року.

Про це інформує сервіс для пошуку нерухомості ЛУН.

Йдеться, що інтерес до купівлі приватних будинків в Україні суттєво поступається попиту на квартири, однак динаміка цих двох сегментів майже повністю збігається.

За даними ЛУН, станом на березень 2026 року інтерес до купівлі будинків коливається на рівні близько 50-70% від попиту на квартири. При цьому обидва сегменти демонструють дуже схожу динаміку: сезонність і тренди практично співпадають, що свідчить про спільну логіку вибору житла.

Водночас квартири залишаються більш популярним і масовим варіантом - попит на них стабільно вищий у всі періоди.

"Якщо ж порівнювати купівлю та оренду будинків, то ключова відмінність - у сезонності. Попит на оренду будинків має дуже яскраво виражений літній пік, тоді як інтерес до купівлі більш рівномірно розподілений протягом року", - йдеться в аналітиці.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6368
  0,1216
 0,28
EUR
 1
 51,4216
  0,1498
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4261  0,14 0,33 44,0606  0,25 0,58
EUR 51,1472  0,13 0,25 51,9517  0,24 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,04 0,09 43,8800  0,02 0,05
EUR 51,6640  0,10 0,20 51,6862  0,09 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес