За I квартал надходження податку на нерухомість становили ₴2,9 млрд

Власники нерухомості у січні - березні 2026 року сплатили до місцевих бюджетів 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно, що на 14,5% більше, ніж за січень - березень минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.

«У першому кварталі 2026 року власники нерухомості сплатили 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Додатково надійшло понад 370 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідером із сплати податку на нерухоме майно став Київ із 596,2 млн грн. Фактично платники Києва сплатили пʼяту частину (20%) із загальної суми сплаченого податку.

Також найбільше поповнилися бюджети Київщини - 318,3 млн грн, Львівщини - 292,4 млн грн та Дніпропетровщини - 283,5 млн грн.