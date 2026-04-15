Фінансові новини
- |
- 15.04.26
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
За I квартал надходження податку на нерухомість становили ₴2,9 млрд
14:03 15.04.2026 |
Власники нерухомості у січні - березні 2026 року сплатили до місцевих бюджетів 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно, що на 14,5% більше, ніж за січень - березень минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.
«У першому кварталі 2026 року власники нерухомості сплатили 2,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14,5 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Додатково надійшло понад 370 млн гривень», - йдеться в повідомленні.
Читайте також: В Україні зареєстровані понад 1,8 мільйона ФОПів - Держстат
Зазначається, що лідером із сплати податку на нерухоме майно став Київ із 596,2 млн грн. Фактично платники Києва сплатили пʼяту частину (20%) із загальної суми сплаченого податку.
Також найбільше поповнилися бюджети Київщини - 318,3 млн грн, Львівщини - 292,4 млн грн та Дніпропетровщини - 283,5 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
