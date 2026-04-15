Ринок оренди активізувався: у більшості регіонів України зріс попит на квартири

08:32 15.04.2026 |

Економіка

Цього року попит на оренду квартир зріс у більшості обласних центрів України.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість.

Зокрема, щодо оренди однокімнатних квартир, найвищою активність пошукачів у березні 2026 була у Запоріжжі: майже 40 відгуків на 1 оголошення про оренду 1-кімнатної квартири. Це майже в 4 рази більше, ніж у березні 2025. Помітне зростання попиту спостерігали також в Харкові: 30 відгуків на 1 оголошення (зростання в 3 рази).

Йдеться, що високий попит зафіксували й у Сумах, 25 відгуків на 1 оголошення. Однак порівняно з минулим роком, він нижчий на 56%. Таким же рівень активності є в Житомирі, 25 відгуків на 1 оголошення, проте тут є зростання на 48%, у порівнянні з березнем 2025.

Натомість, як зазначають експерти, у великих обласних центрах попит на оренду 1-кімнатних квартир фіксували в межах 11-15 відгуків. Однак якщо у деяких це більше, ніж минулого року (Львів +40%, Дніпро +3%), то в певних містах попит став меншим (Одеса -28%, Київ -15%).

У сегменті оренди 2-кімнатних квартир за рівнем попиту також лідирує Запоріжжя: у березні 2026 фіксували 38 відгуків на 1 оголошення. На другому місці - Харків, із показником у 37 відгуків на 1 оголошення. В обох містах показники майже в 4 рази вищі, до березня 2025.

27 відгуків на 1 оголошення фіксували у Сумах, що, навпаки, нижче на 51%, у порівнянні з минулим роком.

У Кропивницькому попит на рівні 23 відгуків на 1 оголошення щодо оренди 2-кімнатної квартири. У межах 20-21 відгук на 1 оголошення спостерігали показники у Херсоні та Луцьку. Загалом, у цих містах активність шукачів зросла, порівняно з минулим роком, підкреслюють аналітики.

12 відгуків на 1 оголошення спостерігали у Львові (+46%). Також зріс попит у Дніпрі: на 12% до 9 відгуків на 1 оголошення. У Києві та Одесі попит знизився до 10 відгуків на 1 оголошення (на -6% та -29% відповідно).

Як йдеться в дослідженні, у сегменті оренди 3-кімнатних квартир попит менший, однак в окремих містах він все ж помітно вищий, ніж в інших.

Серед них, як і в інших сегментах, Запоріжжя, де активність шукачів зросла в майже 4 рази: до 29 відгуків у березні 2026. У Сумах показник натомість став нижчим на 37%, до 28 відгуків на 1 оголошення цього року.

У великих містах попит варіюється в межах від 5 до 7 відгуків на 1 оголошення. В Одесі та Києві це менше, ніж у березні 2025. Натомість у Львові та Дніпрі, навпаки, попит став вищим.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4997
  0,0625
 0,14
EUR
 1
 51,3253
  0,5733
 1,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4400  0,09 0,21 43,4850  0,09 0,22
EUR 51,2678  0,31 0,60 51,3036  0,30 0,59

